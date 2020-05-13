Политолог Пантелеев оценил слова чиновницы из Саратовской области о семьях с детьми

Москва, 13 мая. Чиновница Лидия Бузовчук, исполнявшая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области, показала свой непрофессионализм, оставив возмутительный комментарий о мерах поддержки семей с детьми. Такое мнение высказал политолог Александр Пантелеев.

Ранее Бузовчук под ником «Лидия Прозорова» опубликовала в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» пост, комментируя решение поддержать семьи с детьми на фоне пандемии коронавируса. На странице «Прозоровой» размещена фотография Бузовчук. В публикации она написала, что якобы «раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны». Вскоре слова чиновницы подверглись критике.

«Чиновница, написавшая такой комментарий — просто не профессиональный человек, профессиональный чиновник никогда бы такого не сделал», — прокомментировал политолог Пантелеев газете «Комерсантъ».

Напомним, ранее вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров потребовал увольнения Бузовчук. Сейчас администрация района проводит проверку, сама чиновница временно отстранена от занимаемой должности. Ожидается, что в ближайшее время она будет уволена.