К конкурсу «Большая перемена» присоединились более 250 тыс. старшеклассников

Москва, 13 мая. Более 250 тыс. старшеклассников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», сообщила координатор конкурса Наталия Мандрова.

Конкурс для учеников 8-10 классов стартовал 28 марта. На первом этапе конкурсантам предстоит пройти тестирование, а после их ждут мотивационное задание и работа с кейсами. Затем пройдут очные соревнования и финал, который запланирован на октябрь. Подавать заявки и проходить заочное тестирование можно до 23 июня.

По словам Мандровой, к конкурсу присоединились школьники со всех регионов России. Больше всего заявок поступает из Москвы, Московской и Нижегородской областей. Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям, среди которых, к примеру, искусство, здоровый образ жизни, наука и технологии, добро и туризм.

Наставниками же выступают профессионалы из всех перечисленных областей. Любой участник сможет получить советы от эксперта в выбранной им тематики.

Как сообщалось ранее, 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей. Эти деньги можно будет использовать для оплаты обучения в российских вузах. Помимо этого, они получат дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Приз для 300 лучших учеников 8–9 классов составляет 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.