Доктор Мясников развеял коронафейки о «смертельных инъекциях»

Москва, 13 мая. Врач Александр Мясников назвал «полным бредом» распространяемую информацию о «смертельных инъекциях» и «чипировании» под видом тестов на коронавирус.

«Якобы полицейские и врачи ходят по подъездам и ставят прививки, которые медленно убивают людей. Эту информацию пришлось опровергать», — приводит слова доктора портал стопкоронавирус.рф.

Он подчеркнул, что эти слухи — такие же фейки, как и информация о том, что больных COVID-19 якобы продают на органы. По словам Мясникова, никто не ходит для проведения тестов по квартирам. При необходимости, к примеру, если был контакт с больным коронавирусом, человека обязательно об этом предупреждают.

Если в качестве больного называют знакомого, специалист рекомендует позвонить человеку, чтобы уточнить информацию.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей заслуженный юрист России и член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев заявил, что государство активно борется с ложью в Рунете о COVID-19 и его жертвах и добивается на этом поприще больших успехов. Он выразил уверенность, что введенные властями меры по борьбе с коронафейками внутри страны возымели должный эффект — их стало на порядок меньше.

По словам эксперта, жесткие меры хорошо сдерживают тех, кто хотел бы «попиариться» и «хайпануть» на теме пандемии. Однако проблема с иностранным вмешательством в российский сегмент Интернета до сих пор стоит остро. Соловьев убежден, что российские спецслужбы внимательно следят за каналами распространения фейков, а Роскомнадзор своевременно их блокирует.