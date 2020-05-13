В Хабаровске задержали радикала за призывы к финансированию терроризма

Хабаровск, 13 мая. Сотрудники ФСБ РФ в Хабаровске задержали трудового мигранта за призывы к финансированию терроризма и совершению терактов, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

«Сотрудниками УФСБ за публичные призывы в сети интернет к совершению террористических преступлений и оправдание терроризма был задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — говорится в сообщении правоохранителей.

По решению суда задержанный арестован.

Как сообщает ТАСС, мужчина прибыл в Хабаровск в прошлом году в качестве трудового мигранта. Он является приверженцем идей радикального ислама. В своем окружении, по данным правоохранителей, мужчина распространял призывы к совершению терактов. Кроме того, в Интернете он опубликовал призывы к финансированию деятельности террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ).

Ранее во вторник стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Причастный к планируемой атаке задержан. Злоумышленник оказался гражданином РФ, 2001 года рождения. У него были изъяты переделанный под боевой травматический пистолет «ПМ», несколько коктейлей Молотова, холодное оружие, а также дневники с данными о планируемом преступлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.