Эксперт рассказал об опасностях покупки товаров через Интернет

Москва, 13 мая. При оплате покупок через Интернет существует риск остаться без товара и без денег на карте. Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, как этого можно избежать.

«Чтобы избежать этого, лучше всего на компьютере или мобильном телефоне поставить хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Он может остановить от перехода на подозрительный сайт», — заявил эксперт в интервью агентству «Прайм».

Мясоедов также советует перед совершением покупки ознакомиться с отзывами о товаре и продавце на сторонних сайтах. Приступать к покупкам лучше на проверенных ресурсах, перепроверяя адрес, поскольку иногда мошенники меняют в названии только одну букву.

Эксперт также настоятельно советует не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей, которые присылают по почте или смс.

«При посещении сайта проверьте, чтобы у него было безопасное соединение (адрес сайта начинается с https://, а в самой адресной строке будет указан значок в виде закрытого замка)», — добавил Мясоедов.

Он также напомнил, что категорически запрещено сообщать какие-либо секретные данные о карте (пароль или трехзначный CVV2-код с обратной стороны карты).

Ранее в МВД РФ предупредили, что на фоне пандемии коронавируса возникают новые виды мошенничества. Как передавал НСН, злоумышленники пытаются заполучить реквизиты банковских карт россиян под предлогом выплаты «компенсаций» за ущерб от распространения коронавирусной инфекции. Другие мошенники предлагают купить у них поддельные экспресс-тесты, препараты от COVID-19 или продать городской пропуск.