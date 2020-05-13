ФАН публикует первую часть разоблачения доклада экспертов ООН

Федеральное агентство новостей получило доклад Панели экспертов ООН от источника в Reuters. Из 53 параграфов доклада 22 основаны на фабрикациях, а 28 — на фейках и информации, взятой из недостоверных источников. Отдел разоблачений ФАН подробно расскажет о каждом из них.
Копия доклада экспертов ООН была передана в редакцию ФАН нашим источником в английском информационном агентстве Reuters. Как уже заявляло Федеральное агентство новостей, источник был возмущен огромным количеством фальсификаций и недостоверных сведений, на основании которых от издания, где он работает, потребовали подготовить публикации.
Источник сообщил, что: «В докладе как минимум 18 параграфов содержат фальсификации, 14 — просто бездоказательных, а 21 параграф основан на недостоверных сведениях. В итоге весь документ не выдерживает никакой критики. Это просто информационный вброс».
Двадцать семь журналистов из российских и зарубежных изданий, участвующих в проекте «Отдел Разоблачений ФАН», подробнейшим образом разобрали весь доклад, и на основании их анализа мы с уверенностью можем сказать, что все 53 параграфа этого доклада являются сфабрикованными или недостоверными.
Уже очевидно, что данный доклад служит для отработки повестки американских лоббистских компаний (подробности читайте в параграфе №28, 29) и основан на фабрикациях, которые на протяжении многих лет создавали ресурсы Михаила Ходорковского, а также на заявлениях заинтересованного в создании фейков руководства террористов из ПНС.
По итогам разбора стало понятно, что источники, предоставлявшие экспертам ООН информацию, опирались на опубликованные с конкретными пропагандистскими целями материалы СМИ, а также данные, которые уже имели опровержение, в том числе на сайте ФАН.
Становится понятно, почему данный доклад экспертов ООН так быстро утек из западных СМИ. Многие журналисты просто отказались бы писать свои статьи по настолько сфальсифицированному документу. Эксперты определяют живых людей мертвыми, называют несуществующие события, противоречат сами себе в своих выводах.
Кроме того, активно используют различные информационные закладки с фейками, которые последний год распространяют поддерживающие ПНС СМИ и даже большие международные медиахолдинги вроде Bloomberg и Reuters. Это новая тактика информвойны, которую ранее западные спецслужбы так массово не использовали. Заранее легализуя фэйк, они дают максимальный простор для манипуляций, которые осуществляют подобные экспертные группы.
В первой части нашего расследования мы разбираем 22 фальсификации, которые обнаружили наши журналисты.
ПАРАГРАФ 1
Данное дополнение для Комитета затрагивает предоставление частными военными компаниями (ЧВК) боевой и логистической поддержки вооруженным группировкам, связанным с Халифой Хафтаром. Оно не могло быть включено в недавний итоговый отчёт S/2019/914, так как расследование было на ранних стадиях во время составления данного отчета, и еще не был достигнут качественный уровень доказательств.
«Данный параграф является стандартным пиар-приемом, который заранее формирует предвзятое мнение читателя. Заметьте, что составители доклада сразу пишут, что ЧВК «Вагнера» оказывало помощь Хафтару. В сноске к нему объясняется, что сам Хафтар является предводителем вооруженной группировки. Никаких объяснений такому выводу нет. Но задается определенный тон», – рассказал один из участников нашего расследования.
Первый параграф — это обыкновенный фейк. Никаких доказательств утверждениям в нем не приводится. Мало того, в данном случае эксперты, составляющие документ, даже поленились вставить ссылки на СМИ, спекулирующие на данной теме.
Особо хотим отметить, что Халифа Хафтар является главнокомандующим Ливийской Национальной Армии, единственным руководителем легитимного военного института Ливии, назначенным 3 марта 2015 года избранной демократическим путем Палатой Представителей под председательством Агилы Салеха. В то же время Правительство Национального Согласия утратило свою легитимность в 2018 году в соответствии с означенным сроком действия согласно Ливийскому соглашению, утвержденному в городе Схират в 2015 году.
4. Мандат правительства национального согласия равен одному году с даты предоставления ему вотума доверия Палатой Представителей. В случае, если конституция не была финализирована в этот срок, мандат автоматически обновляется только на один дополнительный год. В любых случаях, мандат правительства должен немедленно прекратиться после образования исполнительной власти в соответствии с конституцией Ливии или при истечении его уточненного срока, в зависимости от того, что произойдет раньше.
Таким образом, Халифа Хафтар и Агила Салех являются руководителями единственных легитимных государственных институтов Ливии.
ПАРАГРАФ 2
Несмотря на то, что расследование продолжается, Панель считает, что Комитет должен быть уведомлен о действиях ЧВК так как; 1) уже обнаружено несоответствие параграфу 9 резолюции 1970 (2011); и 2) на сегодняшний день уже идет обширная спекуляция СМИ по данному вопросу.
Разберем данный параграф внимательно. Составители доклада ссылаются на 9 параграф резолюции ООН в отношении Ливии, которая была принята Советом Безопасности на его 6491-м заседании 26 февраля 2011 года. В нем говорится, что в Ливию запрещено поставлять любые виды вооружения, оказывать ливийцам, любой вид военной помощи. Исключения – гуманитарные грузы и защитное снаряжение.
«В этой части опять все бездоказательно. Нет ссылок на то, чтобы ООН или другая официальная организация, хоть раз официально обвинили российские ЧВК или Россию в продаже оружия Ливии. Единственные, кто это утверждают, – ПНС, Турция или Госдепартамент США. То есть заинтересованные в обвинениях лица. При этом, давайте отметим, что вот Турцию на контрабанде оружия в Ливию ловили те же самые эксперты ООН. В докладе от 9 декабря 2019 года, турецкое правительство обвиняется в поддержке ПНС нелегальным оружием в обход эмбарго», – рассказала политолог Юлия Стрелкова.
В декабре ФАН опубликовал расследование на эту тему.
Что же касается многочисленных спекуляций в СМИ, на значимость которых опирается Панель экспертов, составлявшая доклад, то все эти СМИ содержат одну риторику и принадлежат одним и тем же ресурсам – Госдеп США, Турция, ПНС и Украина. Все они содержат только одну точку зрения, все необъективны и являются элементами информационной войны и антироссийской пропаганды.
Примеры подобных публикаций в иностранных пропагандистских СМИ.
То есть, те спецслужбы, которые заставили написать экспертов доклад, они же предварительно создали и ажиотаж в СМИ. Вывод группы наших журналистов – данный параграф опять ничем не обоснован, содержит ложные сведения. Фактически, еще один полноценный фейк.
ПАРАГРАФ 4
С осени 2018 года росло число жалоб по поводу присутствия ЧВК «Вагнера» в качестве поддержки сил Хафтара.
В этом параграфе панель экспертов ссылается на публикацию информационного агентства South Front «Британские медиа сходят с ума: теперь Россия отправляет войска, военные базы, системы С-300 и ракеты «Калибр» в Ливию» (British Media Goes Wild: Now Russia Sends Troops, Military Bases, S-300 Systems And Kalibr Missiles To Libya). Там есть одно единственное упоминание ЧВК «Вагнера» буквально в одном абзаце.
Нас очень заинтересовала данная публикация и одному из участников «Отдела Разоблачений», проживающему в Лондоне, удалось связаться с журналистом, участвовавшим в ее создании.
«У меня есть знакомые в проекте South Front. Я сразу понял, что они могут прояснить ситуацию. Так вот, оказалось, что они опирались на единственную британскую публикацию по данной теме. Это была статья газеты The Sun. Я спросил свой контакт в проекте, подтверждали ли они информацию из этой публикации. Он сказал, что изначально сразу было понятно, что вся информация в The Sun — фейк. Поэтому они и ссылались на газету напрямую. Присутствие «Вагнера» они просто выдумали для усиления подачи материала аудитории», – рассказал участник «Отдела Разоблачений».
Перевод:
— Дэвид, как так получилось, что вы опубликовали фейки, зная, что это полная чушь?
— Да мы ссылаемся на The Sun, так что все претензии будут адресованы им?
— То есть вы опубликовали полный бред, а эксперты поверили в него?
— Это проблема экспертов.
— Вау.
У нас есть скриншоты данной переписки, в которой подтвердилось то, что сообщил нам участник группы. Получается, что и это утверждение Панели экспертов, вновь основано на фейке и фальсификации. Только в этот раз вроде бы не подготовленной специально.
Кстати, журналисты The Sun в конце статьи, на которую в дальнейшем опирался South Front, сами подчеркивают, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.
Кроме того, в своем видео о ЧВК «Вагнера» The Sun показывает кадры с российской военной полицией в Сирии, то есть это фейк в фейке.
Вторым сайтом, на который ссылается комиссия в четвертом пункте доклада является сайт «Джеймстаунского фонда». Данный ресурс давно известен своей антироссийской деятельностью и ангажированностью США.
Генеральная прокуратура Российской Федерации признала «Джеймстаунский фонд» нежелательной американской неправительственной организацией, поскольку деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Федеральное агентство новостей публиковало подробный обзор деятельности «Джеймстаунского фонда», который рассматривает Россию как одну из угроз для американского миропорядка. Кроме этого, данной организацией ведется проект под названием «Russia in Decline» («Россия в упадке»), сконцентрированный на поиске наиболее эффективной стратегии устранения нашей страны из числа американских соперников. Об этом также ранее писал ФАН.
Нормальные эксперты не стали бы ссылаться на данный ресурс, который заранее является ангажированным. Это еще раз доказывает, что составители доклада, четко понимали – они делают фальсификацию.
ПАРАГРАФ 8
Центр интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory) выявил применение расширенной кампании в социальных сетях, проведенной организацией, связанной с ЧВК «Вагнера», направленной на поддержку сил Хафтара и его наземных операций. Социальные сети использовались в конце 2018 года, чтобы распространить тематическое сообщение о том, что только Хафтар сможет принести «мир и безопасность» в Ливию и что операции сил Хафтара оправданы. Это было высокотехнологическое вмешательство, и мониторинговый центр Стэнфорда признал, что они бы и не знали об источнике, если бы не документ центра «Досье». 30 октября 2019 компания Facebook удалила страницы сети по оказанию влияния, имеющие своей целью Ливию, которые, как указал Facebook, были связанны с компаниями, управляемыми Евгением Пригожиным. Facebook удалил 468 страниц, поддерживающих Хафтара, о которых сообщил пользователь Facebook ID 207521970189143 Ipv4 IP адрес 157.240.22.35.
Согласно информации Центра интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory), все страницы имели администраторов в Египте и по крайней мере одного дополнительного администратора в другой стране, менеджеров из Ливии не было. Нет никаких доказательств того, что менеджеры управляли страницами из России или имели к ней отношение.
В качестве примера центр интернет-мониторинга приводит страницу журналиста, созданную 25 декабря 2018 года. Большинство ее менеджеров базируются в Египте, а один – в Италии.
Все остальные страницы объединяет то, что они имеют одинаковые (во многих случаях идентичные) даты создания и контент, направленный против Правительства национального согласия.
«Но вот в чем нюанс. Одинаковые даты создания страниц, хотя и позволяют сделать вывод, что все они являются частью одной сети, но не доказывают причастность РФ или россиян к их созданию», – рассказал нам эксперт по интернет-технологиям и социальным сетям Николай Мележик.
Как проходило расследование, в интервью Africa Center рассказала научный сотрудник Центра интернет-мониторинга доктор Шелби Гроссман. Она указала, что модераторы Facebook провели масштабную работу по выявлению фейковых аккаунтов, о чем они отчитались отдельно в официальном заявлении.
Заявление социальной сети не приводит никаких конкретных доказательств тому, что за медиа-кампанией стоит Евгений Пригожин или связанные с ним лица. Более того, компания признает, что помимо ложных, заблокировала подлинные учетные записи местных граждан на Мадагаскаре и в Мозамбике, которые использовали их для управления своими страницами и группами, а также для размещения на них контента.
Кроме того, мониторинговый центр Стэнфорда признал, что об источнике «расширенной кампании по вмешательству» эксперты узнали только благодаря центру «Досье», который принадлежит Михаилу Ходорковскому, известному своей работой на Госдеп США.
Найти информацию на сайте самого «Досье», которая бы подтвердила эти данные, не удалось. Поиск на сайте центра «Досье» и в других открытых источниках результата не дал. В то же время существуют свидетельства того, что «Досье» фабрикует доказательства для своих расследований. Информационное издание «Блокнот» ранее публиковало интервью с бывшим сотрудником «Проект.Медиа» Андреем Константиновым, который рассказал, как, в частности, рисовал «официальные документы» для статьи под названием «Шеф и повар. Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии». Материал был подготовлен совместно с центром «Досье» Ходорковского и американским изданием The Daily Beast.
То есть вывод из всего 8 параграфа — однозначный фейк, запущенный в целях дискредитации России Ходорковским, его ресурсами, Facebook и курирующими их всех спецслужбами. Также стоит отметить, что ведение страниц с различных аккаунтов не является преступлением. Но американские контролирующие соцсеть органы и спецслужбы об этом забывают.
ПАРАГРАФ 9
Панель считает, что эта деятельность подпадает под военную категорию «психологических операций», так как они предназначены для передачи информации выбранным целевым аудиториям с целью влияния на их объективное мышление и, в последствии, поведение по отношению к силам Хафтара. Таким образом, развертывание подобных мощностей идет в разрез с параграфом 9 резолюции 1970 (2011) и попадает под «техническая (…) и иная поддержка» для расширения операций сил Хафтара.
В пункте 9 эксперты не указывают ни одного подтверждающего факта проведения «психологической операции». Все связанные с этим утверждением взяты опять же из центра «Досье» Ходорковского.
Между тем, даже если внимательно разобрать резолюцию 1970 (2011), то можно понять, что там ничего не сказано про поддержку Халифы Хафтара, а «иные действия» трактуются слишком широко и становятся субъективным мнением, объявленным голословно.
Получается, что этот параграф тоже стопроцентный фейк и фальсификация.
Очень хотелось бы ознакомится с теми экспертами ООН, которые расследуют незаконную деятельность ПНC Ливии, захватившего власть в стране. Или хотя бы с одной организацией, которая расследует деятельность США по вмешательству в дела других стран.
ПАРАГРАФ 10
Панель указала информацию из открытых источников, говорящую о предположительном вовлечении ЧВК «Вагнера» в Ливии. Информация основана на отрывке внутренних переговоров между организациями, связанными с Пригожиным, в Ливии и Санкт-Петербурге, которые были тайно получены центром «Досье». Панель имела доступ к оригиналу информации, полученной центром «Досье», проверила часть фактов по данной информации в других независимых источниках и считает, что эта информация достоверна.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ НЕТ НА САЙТЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ. МАТЕРИАЛ ПРОСТО ОТСУТСТВУЕТ НА САЙТЕ.
В данном случае в качестве открытого источника указан сайт https://www.jinfowar.com/. Однако на данном англоязычном ресурсе нет материалов с упоминанием ЧВК «Вагнера» за такую дату. В чем можно убедиться, проверив в поиске на данном сайте по запросам Ливия, ЧВК «Вагнера», Вагнер, и ЛНА на английском языке.
ПАРАГРАФ 11
Информация, относящаяся к мандату Панели изложена с отрывками из оригинальных переговоров и официального перевода ООН.
Тут докладчики ссылаются на «внутренние переговоры между организациями, связанными с Пригожиным», тайно полученные центром «Досье». Подтвердить или опровергнуть «внутренние переговоры», как и предполагаемую связь с Пригожиным, невозможно. У «Досье» нет никаких аудиозаписей, переписок или иных доказательств данных переговоров.
«От наших источников у нас есть информация, что у них нет ничего из заявленного. Просто они решили так написать, для придания достоверности своему материалу», – сообщил нам источник в оппозиционной прессе.
Тем временем, указанная в докладе ссылка на Daily Beast, таблоид, ведет на страницу с ошибкой 404. Тут следует процитировать главного редактора The Daily Beast Джона Авлона: «Мы ищем сенсационные новости, скандалы и байки о тайных мирах; нам нравится выступать против хулиганов, фанатиков и лицемеров». Но даже для таблоида о скандалах и «байках о тайных мирах» материал не выдержал проверку.
Панель утверждает, что имела доступ к оригиналу и считает информацию достоверной. Однако возникает вопрос, почему эта «достоверная информация» не опубликована.
Кроме того, докладчики Панели указывают, что проверили только «часть фактов». С учетом постоянной подтасовки фактов связанными с Ходорковским изданий, любая информация, опубликованная в «Досье», требует жесточайшей и полной проверки, а не выборочной «проверки в независимых источниках».
Снова наша группа расследователей может с уверенностью утверждать: это заявление экспертов — фальсификация.
ПАРАГРАФ 12
Хоть ЧВК «Вагнера» хорошо финансируется компаниями и организациями под контролем Евгения Пригожина, она не имеет местных логистических ресурсов, чтобы позволить организации независимо работать при крупном развертывании. Требуется внешняя гибридная коммерческая и военная логистическая поддержка, в особенности что касается авиации и морского имущества, чтобы развернуться и поддерживать свои операции.
Получается, что в пункте 12 сами эксперты Панели указывают, что никаких связанных с Евгением Пригожиным структур нет, не имеется логистических ресурсов, а также нет подтверждающей информации снабженческого и финансового характера.
«В этом параграфе эти эксперты начинают путаться в своих же собственных заявлениях. Тут четко говорится, что у ЧВК «Вагнера» в Ливии нет ничего. Тогда как они могут вообще что-то заявлять. Без логистики ты военную технику не провезешь, людей не доставишь. Все это просто вымышленная информация. Словоблудие и фальсификация», – прокомментировал один из членов расследовательской группы.
ПАРАГРАФ 13
Команда из 23 механиков из ЧВК «Вагнера» была развернута в Ливии с 17 октября 2018 по 12 марта 2019, чтобы осмотреть, провести оценку повреждений и восстановить более 500 бронированных машин и полевой артиллерии сил Хафтара.
Материал «Досье», где упоминаются «ремонтники ЧВК» и «более 500 бронированных машин» был опровергнут 6 мая 2020 года. «Доказательства» и «справки» были нарисованы графическим дизайнером Андреем Константиновым. Упомянутая «справка по работе ремонтной бригады из РФ в Ливии» делалась на основе чисел, придуманных Баданиным, а затем нарисована.
Снова фейк.
ПАРАГРАФ 14
Эта деятельность по технической военной поддержке была подтверждена в заявлении спикера сил Хафтара генерал-майора Ахмада аль-Мисмари (Ahmed al-Mesmari) 23 ноября 2019, в котором он сказал: «Если тут будут русские, я об этом впервые скажу на вашем канале. Я вам прямо скажу, тут могут быть 1 или 2 технические команды по танкам и артиллерии, чтобы отремонтировать и внедрить в бой некоторые части, в особенности, потому что все оружие российское (…)».
Приводимая цитата пресс-секретаря ЛНА, генерал-майора Ахмада Мисмари, где он говорит о том, что «если тут будут русские», подразумевает потенциальное приглашение российских специалистов. Кроме того, приводимые допущения о присутствии технических специалистов не противоречат резолюциям ООН, так как их деятельность предположительно должна была быть направлена на ремонт техники.
Получается, что слова выдернуты из контекста и подтасованы факты.
ПАРАГРАФ 22
Панель отмечает единственный открытый источник СМИ, утверждающий, что «русские наемники допускаются через нефтяной порт Зуитина (…)» . Хоть это и возможно, Зуитина состоит из единственной маленькой дамбы без мощностей порта, позволяющих разгрузить контейнеры ISO или машины, хотя, в теории, могут быть использованы краны на кораблях.
В пункте 22 доклада приводимые данные базируются на единственном сообщении в Twitter, не подкрепленном ни фото, ни видео. При этом авторы доклада сами утверждают, что порт Зуитина не имеет необходимой инфраструктуры для разгрузки пехотных или механизированных соединений. Корабельные краны хоть и могут быть использованы, разгружать что или кого бы то ни было им некуда.
Стоит также отметить, что, исходя из спутниковых снимков Google можно определить, что в данном месте прибрежная зона мелководна и не позволит близко подойти тяжело груженным транспортам.
Кроме того, в данном пункте Панель ссылается на Twitter-аккаунт, анализ которого говорит о том, что это про-ПНС ресурс, публикующий пропагандистские материалы. Хочется отметить, что эксперты в своем докладе очень много ссылаются на самые различные трекинговые сервисы, такие как: Flightradar, Marine Traffic и пр. В пункте 22 ничего подобного не приведено, в то время как открытые и бесплатные сервисы (Google-maps) опровергают данные пункты.
Опять фальсификация.
ПАРАГРАФ 27
Панель получила информацию от единственного источника, что есть (или была) одна постоянная тренировочная база, расположенная на берегу в Токра, примерно в 65 км на северо-восток от Бенгази. Анализ снимков коммерческого спутника из зоны подтверждает, что это действующая военная база, но Панель не смогла установить национальность отрядов, расположенных там.
Федеральное агентство новостей, так же, как и экспертная панель ООН, не располагает данными о расположенных на военной базе в Токра отрядах. Отдельно стоит отметить, что по указанным координатам нет объектов, которые хотя бы отдаленно напоминали военные или двойного назначения.
Это опять откровенный фейк, который может проверить каждый.
ПАРАГРАФЫ 28 и 29
12 сентября 2019 года источник из СМИ выпустил документацию, указывающую, что около 300 сотрудников ЧВК «Вагнера» были развернуты в Ливии для поддержки сил Хафтара. 25 сентября 2019 года СМИ доложили о более 100 сотрудниках ЧВК «Вагнера», развернутых в Ливии как подкрепление к идущим операциям.
Панель также отметила высказывание в СМИ Халеда аль-Мишри (Khaled ALMESHRI) в конце ноября 2019, что ПНС задокументировало от 600 до 800 сотрудников ЧВК «Вагнера» присутствующих в Ливии. Панель попросила доступа к этой информации 15 января 2020 и ждет ответа.
В пунктах 28 и 29 указывается, что Панель экспертов не нашла самостоятельно данные о развертывании ЧВК «Вагнера», но при этом включает информацию из открытых источников.
Содействуя Панели в ее работе, ФАН предоставляет первоисточник этих данных. В апреле 2019 года Правительство национального согласия заключило договор с Mercury Public Affair, затем в сентябре того же года с Gotham Government Relations & Communications. Договоры включают лоббирование интересов ПНС в Конгрессе США, формирование позитивного образа ПНС в международном информационном поле за деньги. Среди прочего указываются планы по публикациям о якобы развернутом контингенте ЧВК «Вагнера» с указанием конкретного количества. Первым об этом сообщило немецкое издание Zuerst. На основании немецкой публикации ФАН также сделал свое расследование.
Список документов:
Отчет по публикациям лоббистских компаний для ПНС.
Планы по публикациям по российскому присутствию.
Договор с Mercury Public Affair.
Договор с Gotham Government Relations.
Отчет по публикациям лоббистских компаний в The Guardian.
Письмо представителя Mercury Public Affair.
Участие американских сенаторов в лоббистской кампании ПНС.
Отчет по действиям американских сенаторов в прессе в рамках PR-кампании.
В договорах также приводятся примеры уже опубликованных материалов, в частности, в информагенствах Bloomberg, Associated Press, Foreign Policy и Libya Observer. Согласно заключенным договорам, при помощи лоббистских компаний ПНС была развернута целая информационная операция по созданию своего положительного имиджа, а также поиску «врагов» для оправдания собственных преступлений. В рамках этой же кампании была придумана численность контингента ЧВК «Вагнера» в Ливии (также прописана в договорах). Эти цифры в дальнейшем тиражировались во множестве СМИ, что является подтверждением цельной и планомерной информационной кампании.
Это, очевидно, является отправной точкой по введению ООН в заблуждение относительно происходящих в Ливии событий, ряда публикаций в социальных сетях и некоторых СМИ. В пункте 29 Панель экспертов сообщает, что делала запрос о присутствии ЧВК «Вагнера» в Ливии 15 января, но до сих пор не получила подтверждающих данных.
Еще одна порция фальсификации, которую мы смогли оперативно опровергнуть.
ПАРАГРАФ 31
В соцсетях и открытых источниках участились случаи сообщений об участии российских сотрудников ЧВК в военных операциях. Хоть и были усилия, направленные на распространение ложной информации по данному вопросу, Панель считает, что некоторые из этих сообщений достоверны. Это подытожено в таблице 3 и изображено в рисунках 10 и 11.
В пункте 31 сообщается о всплесках информационных волн с упоминанием ЧВК «Вагнера». Мы поддерживаем мнение Панели экспертов о ложности большей части сведений. По другим приведенным данным стоит отметить следующее. Сообщения, собранные в таблицу, представляют собой заявления в социальных сетях. Подтверждений не приводится, зачастую информация представляет собой две-три строчки или просто упоминание «Вагнер». 80% информации телеканала «Февраль» и приведенных других ресурсов – это фейки, созданные для обеспечения пропагандисткой и идеологической борьбы с Ливийской национальной армией. Так, бездоказательные данные телеканал «Февраль» приводит в своем Twitter. Подобную же яркую ПНС-направленность можно видеть в следующих ресурсах: «Ливия Панорама» и «Айн Либия». Также, как и придерживающихся стороны ПНС твиттер-аккаунтах @sky_wael, @bq_90z, @hunter224466, @Balzawawi_ly. Пропагандистская информация размещена также на аккаунтах пресс-службы штаба операции «Вулкан гнева» и «Национальных мобильных сил» – группировки ПНС (спикер – Салим Кашут).
Данные ресурсы являются откровенно ангажированными и не могут восприниматься как достоверные источники.
(Приложения с фотографиями к данному параграфу будут подробнее рассмотрены во второй части расследования. – Прим. ФАН)
Указывается присутствие «ЧВК» в Аль-Азизии. При этом данный населенный пункт по настоящее время находится под контролем ПНС, значит, как следствие, присутствующие там не могли быть кем-либо из союзников Хафтара, к которым Панель причисляет ЧВК «Вагнера». (О том, как создавался фейк про присутствие ЧВК подробней во второй части расследования. – прим ФАН).
Хотим также подчеркнуть, что действительно огромное количество ложной информации по ЧВК «Вагнера» привело к тому, что создалось впечатление о ее присутствии. Зафиксированы всплески публикаций в социальных сетях неизвестных лиц и публикации в СМИ недостоверной информации в период активизации вооруженных действий со стороны ПНС, логично обвинявшей сторону Халифы Хафтара, т.к. они (ПНС) сами нарушали резолюцию ООН, принимая вооружение из-за рубежа.
Опять эксперты, которые должны были разбираться в данном вопросе, попросту солгали.
ПАРАГРАФЫ 34 и 35
3 декабря 2019 появилось интервью человека из ЧВК «Вагнера» на странице в соцсетях Al Aan. Панель посовещалась с конфиденциальными источниками, которые считают интервью достоверным. Краткое изложение содержания интервью в приложении 9.
В параграфе 34 человек с видео рассказывает историю, явно основанную на публикациях открытых источников. Ничего нового не рассказывает. Доказательств участия данного мужчины в ЧВК «Вагнера» не представлено. Приводятся общедоступные фото из Сирии, с Кавказа и Донбасса. Ни на одном из них нет достоверной информации о том, что это именно ЧВК «Вагнера». Так, некоторые фото относятся к ополчению Донбасса и ныне не существующей ЧВК «Славянский корпус».
7 декабря 2019 помощник командира воздушных сил Хафтара и командир военно-воздушной базы Аль-Ватыя генерал-майор Амер Юсеф Мохамед аль-Джукм (Amer Yusef Mohamed Al-Jagm) катапультировался из поврежденного истребителя МИГ-23МЛ №26144 близ Завия (Zawiyah) и был пойман ВС ПНС. Впоследствии он сделал несколько заявлений касательно поддержки ЧВК сил Хафтара. Помощник командира воздушных сил Хафтра, генерал-майор аль-Джукм наверняка должен быть осведомлен о более глобальных стратегических намерениях и операционном планировании сил Хафтара в целом. 22 декабря 2019 он сделал первые заявления, которые подтверждают иные доказательства в соцсетях относительно российской поддержки ЧВК сил Хафтара.
Тут приводятся слова сбитого полковника, который был пойман при участии боевиков, сотрудничавших с ИГИЛ1 и Аль-Каидой1. К нему применялись пытки. Его слова не могут считаться достоверными, так как получены под давлением.
При задержании пилот подвергался издевательствам и глумлению. Соответствующие материалы выложили в сеть сами боевики ПНС. Последние связаны с ИГИЛ. Один из боевиков ПНС, задержавший сбитого пилота — Мохаммед Салим Бахрун, по прозвищу «Беглец». Он находится в звании старшего лейтенанта в «МВД» ПНС Ливии, не имея при этом образования. Бахрун принимал участие в боях против ЛНА и был убит 2 апреля 2020 года.
В дальнейшем информация об этом была опубликована ФАН.
Эксперты воспринимают показания данные под пытками за чистую монету и нисколько не ставят их под сомнения. Это по меньшей мере непрофессионально. Ну, и в который раз указывает на то, что сами эксперты знали о том, что идут на сознательную фальсификацию.
ПАРАГРАФ 43
Панель отметила пресс-релиз от Африканского командования вооружённых сил США (US AFRICOM) относительно потери летательного аппарата на дистанционном управлении над Триполи 21 ноября 2019. Государство проинформировало Панель, что летательный аппарат на дистанционном управлении использовался в соответствии с параграфом 3 резолюции 2214 (2015). Пресс-релиз также содержал оценку о том, что аппарат был сбит сотрудниками русской ЧВК, использующими высококлассную российскую систему воздушной обороны, но не предоставили дальнейшей информации Панели, чтобы та могла провести независимую проверку этого утверждения.
Этот параграф со ссылкой на пресс-релиз Африканского командования вооружённых сил США (US AFRICOM) сообщает о потере летательного аппарата. Мы поддерживаем заявление Панели экспертов ООН о необходимости подтверждения информации, предоставленной в пресс-релизе. Но хотим отметить, что пресс-релиз не содержит информации об участии в инциденте ЧВК «Вагнера». Однако эксперты сомневаются в умениях воюющих 9 лет ливийцев.
Кроме того, на момент потери беспилотного аппарата американским командованием, в Ливии уже активно действовали новейшие турецкие БПЛА. Последние неоднократно сбивались как до инцидента с американским БПЛА, так и после. Один из военных чиновников ЛНА (должность не указана), согласно сообщению Associated Press уточнил, что американский БПЛА был сбит ПВО ЛНА по ошибке, в понедельник (25 ноября 2019 года).
Высокопоставленный чиновник в Главном командовании ЛНА сказал, что они приняли американский БПЛА за турецкий БПЛА, используемый боевиками. В последние дни ЛНА также сбили и итальянский БПЛА к юго-востоку от Триполи.
Чиновник сказал, что руководство ЛНА извинилось за сбитый американский БПЛА и «согласилось с США координировать свои действия над Триполи и прилегающими районами, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем».
Однако у наших журналистов остался немой вопрос: А что же делал боевой американский дрон в Ливии? Не он ли подливает масло в огонь, нападая то на одну, то на другую сторону конфликта.
ПАРАГРАФ 46
17 октября 2019 единичный открытый источник про-ПНС опубликовал доклад, что часть ЧВК «Вагнера» покинула передовую Триполи. Эта часть обосновала свой уходи генеральному командованию сил Хафтара следующим образом:
a) Неполучение инструкций и сил подкрепления от Хафтара;
b) Нехватка опыта и дисциплины сил Хафтара на поле боя;
c) Нехватка эффективного взаимодействия с силами Хафтара, что приводило к периодическому ошибочному ведению огня;
d) Ошибки в определении целей авиаударов, не предупреждение об авиаударах;
e) Распитие алкоголя членами сил Хафтара;
f) Предоставленная тактическая зона ответственности слишком крупная для доступных сил ЧВК «Вагнера»;
g) Вражеские техники разведки упрощают наведение огня на позиции ЧВК «Вагнера»;
h) Крупное подкрепление противника после того, как ЧВК «Вагнера» продвигается в какой-либо из зон.
Публикуемая критика имеет целью дискредитацию сил ЛНА среди ливийцев. В частности, «распитие алкоголя» скорее должно было бы отвернуть от Хафтара его сторонников в Ливии, а не якобы бывших там русских.
Информация не только не имеет подтверждения в самом докладе, но и противоречит ему.
«Тут мы опять наблюдаем, как эти так называемые эксперты путаются. К тому же, открыто говорят, что источник занимает позиции ПНС, а значит не может являться достоверным», – сообщила нам политолог Юлия Стрелкова.
ПАРАГРАФ 48
17 октября 2019 года, соцсети сообщили, чтобы 6-ти месячный контракт между силами Хафтара и ЧВК «Вагнера» истек 15 октября 2019 года. К этому времени силы Хафтара, предположительно, заплатили лишь 53.2% (92.5$ миллионов) от контрактных $173.9 миллионов. Панель продолжает расследование по данному вопросу.
Эта та самая группа в социальной сети Facebook, указанная в качестве источника в 46 параграфе. Как уже отмечалось выше, она носит про-ПНС пропагандистский характер, что упоминается в самом докладе. Кроме того, пункт 48 противоречит другим данным о присутствии ЧВК «Вагнера». Если 6-месячный контракт закончился в октябре, то прибыть они должны были в апреле, на что нет ни одного доказательства. Кроме того, случайным образом указанные суммы оплаты также не имеют подтверждений, даже в соцсетях.
ПАРАГРАФ 50
Боевые потери от авиаудара 23 сентября 2019 года включают командира 1-ой разведывательно-штурмовой роты Александра Сергеевича Кузнецова («Ратибор»), (также см. рисунок 1.1 и таблицу 1.1 в приложении 1). Его эвакуировали в Санкт-Петербургский военный госпиталь из-за серьезности ранений. 8 января 2020 открытые источники СМИ сообщили о поступлении раненых сотрудников ЧВК «Вагнера» в международный медицинский центр СОГАЗ в Санкт-Петербурге.
Информация о ранении Александра Кузнецова, который упоминается в докладе, как «Ратибор» была опровергнута еще 12 октября 2019 года изданием neva.today.
По информации журналистов, указанной в статье, сестра Александра Кузнецова написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» следующее сообщение: «Пока некоторые пишут, что мой брат в тяжелом состоянии лежит в реанимации, мы вместе, в отличном и добром здравии проводим отпуск дома». В качестве подтверждения своих слов, с текстом сестра Александра Кузнецова опубликовала фотографии, на которых запечатлен ее брат, проводящий время со своей семьей.
Полноценный фейк, который был разоблачен в СМИ, но почему-то указывается экспертами как доказательство.
Наша команда полагает, что если бы Александр Кузнецов обладал бы большим количеством свободного времени и ознакомился бы с докладом, то подал бы в суд на экспертов ООН за клевету. И выиграл бы.
ПАРАГРАФ 51
Список подтвержденных убитых ЧВК «Вагнера» на сегодняшний день и подтверждающая информация об этом была опубликована сайтом журналистики расследований «Медуза» 2 октября 2019 года (см. введение в приложении 10). Панель считает доказательства достоверными. На сегодняшний день, в отличие от предыдущих конфликтов, сертификаты о смерти и военные украшения не были переданы семьям.
Материал «Медузы», указанный по ссылке, содержит несколько фейков. Во-первых, интервью с Максимом Хлопиным, якобы сообщившим имена погибших в Ливии бойцов. Однако Хлопин, глава Уральского отделения Союза Добровольцев Донбасса (СДД), опроверг, что вообще контактировал с представителями «Медузы».
Что касается Вадима Б., первого в списке боевых потерь «ЧВК Вагнера» (с 7 сентября 2019 года), указанного как Vadim BEKSHENYOV.
Еще после первой публикации фотографий с личными данными Вадима в Сети, 28 сентября 2019 журналисты ФАН отыскали Вадима Б. через его супругу. Сначала женщина ответила корреспондентам следующее: «Достали писать, Вадим в России», затем опубликовала на своей странице в социальной сети «Одноклассники» видеозапись, подтверждающую, что Вадим жив и здоров. Татьяна призвала не верить тому бреду, что пишут сейчас о ее муже, поскольку он в порядке. На видео Вадим рассказал, что отдыхает под Краснодаром в санатории «Горячий ключ».
Во время расследования мы связались с Вадимом. Он подтвердил, что жив и здоров. Однако от подробных комментариев отказался.
«Бредовые слухи не комментирую», – рассказал мужчина.
Примечательно, что, указывая на список погибших, эксперты ссылаются на известных фальсификаторов Conflict Intellegence Team.
Нельзя воспринимать сообщество Conflict Intellegence Team (CIT) как надежный источник информации, поскольку данная организация создана для создания фейков и «материалов-разоблачений», направленных на дискредитацию Российской Федерации на международной арене. Участники «исследовательской группы» не имеют ни профильного образования, ни опыта участия в боевых действиях. Реальные факты смешиваются с домыслами и интерпретируются в соответствии с интересами заказчика.
Федеральное агентство новостей неоднократно публиковало информацию об основателе CIT Руслане Левиеве (настоящая фамилия — Карпук).
По информации ФАН, Руслан Левиев действует в интересах западных спецслужб, регулярно получает от них финансирование и в своих «исследованиях» занимается подменой понятий с целью введения в заблуждение мировой общественности. Не имея никакого профильного образования и не посещая зоны конфликтов, он осуществляет свою деятельность, используя лишь неподтвержденную, а часто искаженную информацию, представленную в мировой сети Интернет. В открытых источниках достаточно примеров, указывающих на некомпетентность Conflict Intellegence Team (CIT) и ее основателя Руслана Левиева, а значительная часть их доказательств является сфальсифицированными.
Характерным является и тот факт, что CIT в своем нынешнем виде был создан в сентябре 2015 года, перед началом операции ВКС РФ в Сирии, как и Bellingcat, работавший над фабрикацией фейков о Боинге MH-17, а также созданный за несколько дней до случившихся событий. CIT занимается целенаправленным дезинформированием мирового сообщества.
Руслан Левиев и его коллеги регулярно придумывают фейки на околовоенную тематику, так в 2015 году морского пехотинца Юрия Артамонова в своем расследовании они «забросили» в Сирию. Сам Юрий при этом не покидал Севастополь и был немало удивлен странными вопросами, поступающими ему от репортеров федеральных СМИ.
Еще одним фейком стало видео, на котором якобы русские, имеющие отношение к ЧВК «Вагнера», пытают пленных в сирийской пустыне. На самом деле оно оказалось видеозаписью, снятой 17 ноября 2014 в иракском городе Тикрит. В действительности, на видео иракские солдаты, которые действительно издеваются над гражданскими. Звуковая дорожка видеозаписи была банально изменена сотрудниками Conflict Intellegence Team.
Важно отметить, что в упомянутом материале, на который ссылаются эксперты из доклада, новости о гибели бойцов ЧВК идут со ссылкой на группу «МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР». Автором поста значится удаленная на текущий момент страница «Имя Фамилия» (https://vk.com/id564271958). С учетом других материалов Conflict Intellegence Team, это скорее всего страница-однодневка для вбросов в подобные паблики.
В них нередко появляются фотографии людей, вообще не имеющих отношения к конфликту в Донбассе, в том числе известных личностей, таких как актриса фильмов для взрослых Саша Грей и оппозиционный российский блогер Алексей Навальный.
Есть основания полагать, что участники CIT еще и самостоятельно создают ЧВК исключительно в информационном пространстве и связывают их с государственными спецслужбами. Так, 28 марта 2019 на официальном сайте CIT появилось расследование согласно которому, на территории Сирии с лета 2018 действует российско-украинская частная военная компания (ЧВК) «Вега».
Однако, после официального заявления СБУ о том, что данное расследование является «фейком от спецслужб России» Conflict Intelligence Team дописали текст своего расследования о ЧВК «Вега», добавив фейк и заявив, что «Вега» является ширмой для российских спецслужб и «ЧВК Вагнера».
27 сентября исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), выпустила материал, в котором в качестве доказательств присутствия в Ливии ЧВК «Вагнера» были указаны «песочный Урал» и данные о бойце Вадиме Б., взятые из нескольких сообщений в Twitter, размещенных в ливийском сегменте интернета и дополненные из «открытых источников». Отыскав полную версию данного видео, журналисты убедились, что кадры с автомобилем были сняты в Сирии, а не в Ливии.
На вырезанном CIT отрезке был запечатлен сирийский флаг, тогда как оригинал видеозаписи был опубликован еще 17 сентября в одной из сирийских групп Facebook. Более того, в оригинальной версии ролика русская речь не звучала вообще.
ИТОГ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
Рассмотрев данные параграфы, группа наших журналистов пришла к выводу, что все они содержат недостоверные и сфальсифицированные данные. Такое количество фейков нельзя списать на простую ошибку. Эти параграфы в докладе – фальшивки, созданные со строго определенной целью – дискредитация России, ее мирных инициатив и российских граждан.
Документ явно должен вводить в заблуждение прочитавших его представителей ООН.
Уже сейчас, можно сделать вывод о том, что критика в адрес России, основанная на ложной информации, формируются заинтересованной стороной – Правительством национального согласия (ПНС) и поддерживающей его Турцией в рамках информационной кампании по дискредитации Ливийской национальной армии и ее руководителя Халифы Хафтара, которому приписывается незаконное сотрудничество с российской стороной.
Все это укладывается в рамки современной информационной борьбы, к которой прибегают как террористы ПНС, так и их кураторы из Турции и Госдепа США. Для этого спецслужбами проведена обширная работа по созданию сотни различных фейков, которые в дальнейшем распространяли как международные, так и российские СМИ.
После публикации второй части нашего расследования, где наши эксперты и журналисты опровергнут остальные параграфы доклада, мы приступим к изучению того, откуда эти фейки и фальсификации появлялись, а также кто распространял их в социальных сетях и СМИ по всему миру.
1 Организация запрещена на территории РФ.