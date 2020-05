ФАН публикует первую часть разоблачения доклада экспертов ООН

Федеральное агентство новостей получило доклад Панели экспертов ООН от источника в Reuters. Из 53 параграфов доклада 22 основаны на фабрикациях, а 28 — на фейках и информации, взятой из недостоверных источников. Отдел разоблачений ФАН подробно расскажет о каждом из них.

Копия доклада экспертов ООН была передана в редакцию ФАН нашим источником в английском информационном агентстве Reuters. Как уже заявляло Федеральное агентство новостей, источник был возмущен огромным количеством фальсификаций и недостоверных сведений, на основании которых от издания, где он работает, потребовали подготовить публикации.

Источник сообщил, что: «В докладе как минимум 18 параграфов содержат фальсификации, 14 — просто бездоказательных, а 21 параграф основан на недостоверных сведениях. В итоге весь документ не выдерживает никакой критики. Это просто информационный вброс».

Двадцать семь журналистов из российских и зарубежных изданий, участвующих в проекте «Отдел Разоблачений ФАН», подробнейшим образом разобрали весь доклад, и на основании их анализа мы с уверенностью можем сказать, что все 53 параграфа этого доклада являются сфабрикованными или недостоверными.

Уже очевидно, что данный доклад служит для отработки повестки американских лоббистских компаний (подробности читайте в параграфе №28, 29) и основан на фабрикациях, которые на протяжении многих лет создавали ресурсы Михаила Ходорковского, а также на заявлениях заинтересованного в создании фейков руководства террористов из ПНС.

По итогам разбора стало понятно, что источники, предоставлявшие экспертам ООН информацию, опирались на опубликованные с конкретными пропагандистскими целями материалы СМИ, а также данные, которые уже имели опровержение, в том числе на сайте ФАН.

Становится понятно, почему данный доклад экспертов ООН так быстро утек из западных СМИ. Многие журналисты просто отказались бы писать свои статьи по настолько сфальсифицированному документу. Эксперты определяют живых людей мертвыми, называют несуществующие события, противоречат сами себе в своих выводах.

Кроме того, активно используют различные информационные закладки с фейками, которые последний год распространяют поддерживающие ПНС СМИ и даже большие международные медиахолдинги вроде Bloomberg и Reuters. Это новая тактика информвойны, которую ранее западные спецслужбы так массово не использовали. Заранее легализуя фэйк, они дают максимальный простор для манипуляций, которые осуществляют подобные экспертные группы.

В первой части нашего расследования мы разбираем 22 фальсификации, которые обнаружили наши журналисты.

ПАРАГРАФ 1

Данное дополнение для Комитета затрагивает предоставление частными военными компаниями (ЧВК) боевой и логистической поддержки вооруженным группировкам, связанным с Халифой Хафтаром. Оно не могло быть включено в недавний итоговый отчёт S/2019/914, так как расследование было на ранних стадиях во время составления данного отчета, и еще не был достигнут качественный уровень доказательств.

«Данный параграф является стандартным пиар-приемом, который заранее формирует предвзятое мнение читателя. Заметьте, что составители доклада сразу пишут, что ЧВК «Вагнера» оказывало помощь Хафтару. В сноске к нему объясняется, что сам Хафтар является предводителем вооруженной группировки. Никаких объяснений такому выводу нет. Но задается определенный тон», – рассказал один из участников нашего расследования.

Первый параграф — это обыкновенный фейк. Никаких доказательств утверждениям в нем не приводится. Мало того, в данном случае эксперты, составляющие документ, даже поленились вставить ссылки на СМИ, спекулирующие на данной теме.

Особо хотим отметить, что Халифа Хафтар является главнокомандующим Ливийской Национальной Армии, единственным руководителем легитимного военного института Ливии, назначенным 3 марта 2015 года избранной демократическим путем Палатой Представителей под председательством Агилы Салеха. В то же время Правительство Национального Согласия утратило свою легитимность в 2018 году в соответствии с означенным сроком действия согласно Ливийскому соглашению, утвержденному в городе Схират в 2015 году.

4. Мандат правительства национального согласия равен одному году с даты предоставления ему вотума доверия Палатой Представителей. В случае, если конституция не была финализирована в этот срок, мандат автоматически обновляется только на один дополнительный год. В любых случаях, мандат правительства должен немедленно прекратиться после образования исполнительной власти в соответствии с конституцией Ливии или при истечении его уточненного срока, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Таким образом, Халифа Хафтар и Агила Салех являются руководителями единственных легитимных государственных институтов Ливии.

ПАРАГРАФ 2

Несмотря на то, что расследование продолжается, Панель считает, что Комитет должен быть уведомлен о действиях ЧВК так как; 1) уже обнаружено несоответствие параграфу 9 резолюции 1970 (2011); и 2) на сегодняшний день уже идет обширная спекуляция СМИ по данному вопросу.

Разберем данный параграф внимательно. Составители доклада ссылаются на 9 параграф резолюции ООН в отношении Ливии, которая была принята Советом Безопасности на его 6491-м заседании 26 февраля 2011 года. В нем говорится, что в Ливию запрещено поставлять любые виды вооружения, оказывать ливийцам, любой вид военной помощи. Исключения – гуманитарные грузы и защитное снаряжение.

«В этой части опять все бездоказательно. Нет ссылок на то, чтобы ООН или другая официальная организация, хоть раз официально обвинили российские ЧВК или Россию в продаже оружия Ливии. Единственные, кто это утверждают, – ПНС, Турция или Госдепартамент США. То есть заинтересованные в обвинениях лица. При этом, давайте отметим, что вот Турцию на контрабанде оружия в Ливию ловили те же самые эксперты ООН. В докладе от 9 декабря 2019 года, турецкое правительство обвиняется в поддержке ПНС нелегальным оружием в обход эмбарго», – рассказала политолог Юлия Стрелкова.

В декабре ФАН опубликовал расследование на эту тему.

Что же касается многочисленных спекуляций в СМИ, на значимость которых опирается Панель экспертов, составлявшая доклад, то все эти СМИ содержат одну риторику и принадлежат одним и тем же ресурсам – Госдеп США, Турция, ПНС и Украина. Все они содержат только одну точку зрения, все необъективны и являются элементами информационной войны и антироссийской пропаганды.

Примеры подобных публикаций в иностранных пропагандистских СМИ.

То есть, те спецслужбы, которые заставили написать экспертов доклад, они же предварительно создали и ажиотаж в СМИ. Вывод группы наших журналистов – данный параграф опять ничем не обоснован, содержит ложные сведения. Фактически, еще один полноценный фейк.

ПАРАГРАФ 4

С осени 2018 года росло число жалоб по поводу присутствия ЧВК «Вагнера» в качестве поддержки сил Хафтара.

В этом параграфе панель экспертов ссылается на публикацию информационного агентства South Front «Британские медиа сходят с ума: теперь Россия отправляет войска, военные базы, системы С-300 и ракеты «Калибр» в Ливию» (British Media Goes Wild: Now Russia Sends Troops, Military Bases, S-300 Systems And Kalibr Missiles To Libya). Там есть одно единственное упоминание ЧВК «Вагнера» буквально в одном абзаце.

Нас очень заинтересовала данная публикация и одному из участников «Отдела Разоблачений», проживающему в Лондоне, удалось связаться с журналистом, участвовавшим в ее создании.

«У меня есть знакомые в проекте South Front. Я сразу понял, что они могут прояснить ситуацию. Так вот, оказалось, что они опирались на единственную британскую публикацию по данной теме. Это была статья газеты The Sun. Я спросил свой контакт в проекте, подтверждали ли они информацию из этой публикации. Он сказал, что изначально сразу было понятно, что вся информация в The Sun — фейк. Поэтому они и ссылались на газету напрямую. Присутствие «Вагнера» они просто выдумали для усиления подачи материала аудитории», – рассказал участник «Отдела Разоблачений».

Перевод:

— Дэвид, как так получилось, что вы опубликовали фейки, зная, что это полная чушь?

— Да мы ссылаемся на The Sun, так что все претензии будут адресованы им?

— То есть вы опубликовали полный бред, а эксперты поверили в него?

— Это проблема экспертов.

— Вау.

У нас есть скриншоты данной переписки, в которой подтвердилось то, что сообщил нам участник группы. Получается, что и это утверждение Панели экспертов, вновь основано на фейке и фальсификации. Только в этот раз вроде бы не подготовленной специально.

Кстати, журналисты The Sun в конце статьи, на которую в дальнейшем опирался South Front, сами подчеркивают, что эти обвинения не подкреплены никакими доказательствами.

Кроме того, в своем видео о ЧВК «Вагнера» The Sun показывает кадры с российской военной полицией в Сирии, то есть это фейк в фейке.

Вторым сайтом, на который ссылается комиссия в четвертом пункте доклада является сайт «Джеймстаунского фонда». Данный ресурс давно известен своей антироссийской деятельностью и ангажированностью США.

Генеральная прокуратура Российской Федерации признала «Джеймстаунский фонд» нежелательной американской неправительственной организацией, поскольку деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Федеральное агентство новостей публиковало подробный обзор деятельности «Джеймстаунского фонда», который рассматривает Россию как одну из угроз для американского миропорядка. Кроме этого, данной организацией ведется проект под названием «Russia in Decline» («Россия в упадке»), сконцентрированный на поиске наиболее эффективной стратегии устранения нашей страны из числа американских соперников. Об этом также ранее писал ФАН.

Нормальные эксперты не стали бы ссылаться на данный ресурс, который заранее является ангажированным. Это еще раз доказывает, что составители доклада, четко понимали – они делают фальсификацию.

ПАРАГРАФ 8

Центр интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory) выявил применение расширенной кампании в социальных сетях, проведенной организацией, связанной с ЧВК «Вагнера», направленной на поддержку сил Хафтара и его наземных операций. Социальные сети использовались в конце 2018 года, чтобы распространить тематическое сообщение о том, что только Хафтар сможет принести «мир и безопасность» в Ливию и что операции сил Хафтара оправданы. Это было высокотехнологическое вмешательство, и мониторинговый центр Стэнфорда признал, что они бы и не знали об источнике, если бы не документ центра «Досье». 30 октября 2019 компания Facebook удалила страницы сети по оказанию влияния, имеющие своей целью Ливию, которые, как указал Facebook, были связанны с компаниями, управляемыми Евгением Пригожиным. Facebook удалил 468 страниц, поддерживающих Хафтара, о которых сообщил пользователь Facebook ID 207521970189143 Ipv4 IP адрес 157.240.22.35.

Согласно информации Центра интернет-мониторинга Стэнфорд (The Stanford Internet Observatory), все страницы имели администраторов в Египте и по крайней мере одного дополнительного администратора в другой стране, менеджеров из Ливии не было. Нет никаких доказательств того, что менеджеры управляли страницами из России или имели к ней отношение.

В качестве примера центр интернет-мониторинга приводит страницу журналиста, созданную 25 декабря 2018 года. Большинство ее менеджеров базируются в Египте, а один – в Италии.

Все остальные страницы объединяет то, что они имеют одинаковые (во многих случаях идентичные) даты создания и контент, направленный против Правительства национального согласия.

«Но вот в чем нюанс. Одинаковые даты создания страниц, хотя и позволяют сделать вывод, что все они являются частью одной сети, но не доказывают причастность РФ или россиян к их созданию», – рассказал нам эксперт по интернет-технологиям и социальным сетям Николай Мележик.

Как проходило расследование, в интервью Africa Center рассказала научный сотрудник Центра интернет-мониторинга доктор Шелби Гроссман. Она указала, что модераторы Facebook провели масштабную работу по выявлению фейковых аккаунтов, о чем они отчитались отдельно в официальном заявлении.

Заявление социальной сети не приводит никаких конкретных доказательств тому, что за медиа-кампанией стоит Евгений Пригожин или связанные с ним лица. Более того, компания признает, что помимо ложных, заблокировала подлинные учетные записи местных граждан на Мадагаскаре и в Мозамбике, которые использовали их для управления своими страницами и группами, а также для размещения на них контента.

Кроме того, мониторинговый центр Стэнфорда признал, что об источнике «расширенной кампании по вмешательству» эксперты узнали только благодаря центру «Досье», который принадлежит Михаилу Ходорковскому, известному своей работой на Госдеп США.

Найти информацию на сайте самого «Досье», которая бы подтвердила эти данные, не удалось. Поиск на сайте центра «Досье» и в других открытых источниках результата не дал. В то же время существуют свидетельства того, что «Досье» фабрикует доказательства для своих расследований. Информационное издание «Блокнот» ранее публиковало интервью с бывшим сотрудником «Проект.Медиа» Андреем Константиновым, который рассказал, как, в частности, рисовал «официальные документы» для статьи под названием «Шеф и повар. Часть четвертая. Расследование о том, как Россия участвует в гражданской войне в Ливии». Материал был подготовлен совместно с центром «Досье» Ходорковского и американским изданием The Daily Beast.

То есть вывод из всего 8 параграфа — однозначный фейк, запущенный в целях дискредитации России Ходорковским, его ресурсами, Facebook и курирующими их всех спецслужбами. Также стоит отметить, что ведение страниц с различных аккаунтов не является преступлением. Но американские контролирующие соцсеть органы и спецслужбы об этом забывают.

ПАРАГРАФ 9

Панель считает, что эта деятельность подпадает под военную категорию «психологических операций», так как они предназначены для передачи информации выбранным целевым аудиториям с целью влияния на их объективное мышление и, в последствии, поведение по отношению к силам Хафтара. Таким образом, развертывание подобных мощностей идет в разрез с параграфом 9 резолюции 1970 (2011) и попадает под «техническая (…) и иная поддержка» для расширения операций сил Хафтара.

В пункте 9 эксперты не указывают ни одного подтверждающего факта проведения «психологической операции». Все связанные с этим утверждением взяты опять же из центра «Досье» Ходорковского.

Между тем, даже если внимательно разобрать резолюцию 1970 (2011), то можно понять, что там ничего не сказано про поддержку Халифы Хафтара, а «иные действия» трактуются слишком широко и становятся субъективным мнением, объявленным голословно.

Получается, что этот параграф тоже стопроцентный фейк и фальсификация.

Очень хотелось бы ознакомится с теми экспертами ООН, которые расследуют незаконную деятельность ПНC Ливии, захватившего власть в стране. Или хотя бы с одной организацией, которая расследует деятельность США по вмешательству в дела других стран.

ПАРАГРАФ 10

Панель указала информацию из открытых источников, говорящую о предположительном вовлечении ЧВК «Вагнера» в Ливии. Информация основана на отрывке внутренних переговоров между организациями, связанными с Пригожиным, в Ливии и Санкт-Петербурге, которые были тайно получены центром «Досье». Панель имела доступ к оригиналу информации, полученной центром «Досье», проверила часть фактов по данной информации в других независимых источниках и считает, что эта информация достоверна.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ НЕТ НА САЙТЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙНАХ. МАТЕРИАЛ ПРОСТО ОТСУТСТВУЕТ НА САЙТЕ.

В данном случае в качестве открытого источника указан сайт https://www.jinfowar.com/. Однако на данном англоязычном ресурсе нет материалов с упоминанием ЧВК «Вагнера» за такую дату. В чем можно убедиться, проверив в поиске на данном сайте по запросам Ливия, ЧВК «Вагнера», Вагнер, и ЛНА на английском языке.

1 Организация запрещена на территории РФ.