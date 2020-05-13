Климатолог рассказал, что этим летом россиян могут ждать природные катаклизмы

Москва, 13 мая. Россию этим летом могут ждать природные катаклизмы, предупредил старший научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев.

Он рассказал, что российские регионы могут ждать смерчи, ураганы, сильные ливни. Также, по его словам, не исключен риск засухи в определенных районах страны.

«Тенденция ровно такая. Это показывает статистика Росгидромета и мировых страховых агентств», — приводит его слова портал Ura.ru.

Киселев отметил, что предсказать, где природные катаклизмы будут наиболее разрушительными, пока невозможно. Скорее всего, предположил он, они будут локальными и кратковременными. Эксперт напомнил, что последние годы в России наблюдается очень жаркая погода летом, и этот год едва ли станет исключением. Особенно быстро, по словам Киселева, растет температура на Крайнем Севере, что однажды может стать причиной деградации вечной мерзлоты, которая повлечет за собой аварии на трубопроводах, шоссе и линиях электропередачи.