В Сети ответили Украине на угрозы оставить Турцию без туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая. Угрозы посла Украины в Турции Андрея Сибиги перекрыть туристические потоки из-за прозвучавшей в Аланье песни «Катюша» вызвали возмущение у пользователей соцсетей.

Ранее Сибига назвал провокацией исполнение песни «Катюша» 9 мая в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы. По его мнению, это показывает неуважение к украинцам со стороны Анкары. Дипломат пригрозил бойкотом города со стороны украинских туристов.

Некоторые пользователи Twitter поддержали украинского посла, отметив, что извиняются за то, что эта акция показалась дипломату неуважительной.

Однако большинство комментаторов выразили неодобрение и иронию по поводу позиции украинского дипломата.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da ????????Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) May 11, 2020

«Господин посол, между гражданами Украины и России нет никаких проблем. Проблема полностью политическая. Я никогда не слышал, чтобы кто-либо из украинских граждан говорил, что я не люблю русских», — пишет пользователь под ником @qemeux.

«Я хоть из Белоруссии, но вы уже задрали всем диктовать условия или ныть и строить козни, будто дети малые. То, что у вас декоммунизация, на которую всем начхать, то это не значит, что надо вмешиваться в интересы других стран. Это НЕ ваше дело. Это их праздник, и на выше мнение начхать», — добавил @Eugen_Purchel.

Пользователь @ara_bat призвал дипломата не переусердствовать и не использовать ситуацию в политических целях.

«Господин посол, что унизительного вы услышали в песне «Катюша»? И каким образом это может повлиять на решение украинских туристов не приезжать в Аланью?» — поинтересовался у дипломата на украинском языке @andbogdanow.

Пользователь под ником @agagaff выразила свое недоумение тем, что простая песня может стать достаточным поводом для угроз перекрытия туристических потоков.

«Как вы думаете, они сыграли эту песню, сказав: «Давайте сыграем ее и позволим ей разозлить Украину?». Нет причин для враждебности к Украине! Единственная неприятная вещь — ваша туристическая угроза!» — подчеркнул @ayanburak.

В честь 75-летия Победы в турецкой Аланье 9 мая прошел передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой. Автобус ездил по городу пять часов, артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.

Напомним, на Украине День Победы празднуют 9 мая, но с марта 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, в который на государственном уровне проводятся основные мероприятия по случаю окончания войны. Праздник соответствует западноевропейской традиции отмечать победу над нацистской Германией.