Вирусолог рассказал о действенном способе борьбы с коронавирусом

Москва, 13 мая. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков сообщил, что ученые разработали эффективный подход для лечения COVID-19, который заключается в том, чтобы помочь иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител.

Волчков в интервью «Известиям» отметил, что на сегодняшний день «нет ни одного фармацевтического препарата, который мог бы эффективно подавлять коронавирус». Применяемые против других вирусов препараты не показали свою эффективность против SARS-CoV-2.

При этом эксперт отметил, что для появления на рынке лекарства от «вирусов острой фазы», нужен рынок быстрых тестов, который сейчас создается.

«В настоящий момент происходит революция в тестировании. COVID-19, несмотря на то, что уносит жизни и вызывает массу экономических проблем, дал нам возможность совершить этот рывок», — отметил Волчков.

По его словам, после завершения пандемии коронавируса компании, производящие сейчас тесты на COVID-19, начнут производить тесты для определения других вирусов. А этом позволит совершить качественный рывок в борьбе с инфекциями.

Вирусолог сообщил, что сегодня существует один подход для создания действительно эффективного средства против коронавируса.

«Этот подход заключается в том, чтобы помочь нашему иммунитету бороться с заболеванием путем искусственного добавления антител. Таким образом мы сокращаем время на разворачивание иммунного ответа. Такой препарат разрабатывают ученые Regeneron Pharmaceuticals», — сообщил он.

Волчков уточнил, что ученые прогнозировали, что клинические испытания препарата стартуют уже в июне, а на рынок его можно будет выпустить в начале осени.

«Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19», — добавил эксперт.

Во вторник представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологические данные по распространению коронавируса в стране дают надежду на стабилизацию ситуации. По ее словам, нынешняя ситуация дает понять, что принимаемые меры были эффективны, однако нужно быть очень осторожными.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возвращение россиян к нормальной жизни после пандемии не исключено уже летом. Однако это обусловлено необходимостью соблюдения всех ограничений по противодействию инфекции. Голикова предупредила, что в тех регионах, где в минувшие праздничные дни массово нарушались ограничительные требования, высока вероятность роста числа заразившихся коронавирусом, передавал НСН.