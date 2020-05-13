Петров рассказал, с кем из коллег по фильмам ему понравилось целоваться больше всего

Москва, 13 мая. Российский актер Александр Петров рассказал, с кем из партнерш по фильмам ему понравилось целоваться больше всего.

Ведущая программы «Морозова хочет знать!» поинтересовалась у артиста, с кем из коллег ему понравилось целоваться больше всего. Петров решил не уходить от ответа, отдав «победу» своей коллеге по фильму «Лед» 48-летней Марией Ароновой.

«У нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Если бы на «Золотом Орле» была номинация «Лучший поцелуй», мы бы выигрывали ее каждый год. Просто потому что «переплюнуть» этот поцелуй очень тяжело. Сердце стучало у меня, у Маши», — ответил с улыбкой Петров.

На прошлой неделе Петров опубликовал интимное фото со своей возлюбленной Стасей Милославской и нежно поздравил ее с днем рождения. Несмотря на плохое качество, на фото видно, что звезды пылко целуются в губы. Многие поклонники отметили, что поздравление актера получилось очень романтичным. Однако некоторые выразили мнение, что оно вышло слишком откровенным для соцсетей.

Отметим, пара долго скрывала свои отношения. В конце прошлого года актер раскрыл карты: он публично признался в любви девушке, выйдя на сцену кинотеатра. В этом году Милославской исполнилось 25 лет.