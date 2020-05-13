Начались контрольные испытания АПЛ «Князь Владимир» в Белом море

Москва, 13 мая. Начались контрольные испытания головного атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас атомная подводная лодка (АПЛ) вышла в море для проведения испытаний перед включением в состав ВМФ России.

«Князь Владимир» ушел во вторник из Северодвинска в Белое море на контрольные испытания, по итогам которых будет приниматься решение о введении субмарины в состав ВМФ», — приводит ТАСС слова источника.

По предварительной информации, подлодка будет принята в боевой состав до конца мая.

Отметим, что «Князь Владимир» является первым кораблем проекта 955А «Борей-А». Он уже полностью прошел государственные испытания, а осенью 2019 года провел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава». Сейчас на «Севмаше» ведется строительство еще четырех кораблей этого типа; все они находятся в разных стадиях готовности. Помимо этого подписан контракт на строительство еще двух ракетоносцев, а также планы по строительству двух дополнительных «Бореев-А».

В настоящее время построены и уже включены в состав флота три атомные субмарины «Борей»: «Владимир Мономах», «Александр Невский» и «Юрий Долгорукий».

В октябре журнал National Interest назвал новый российский атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» «настоящим оружием Судного дня». Американские эксперты отметили успешный залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», который был произведен из акватории Белого моря по полигону на Камчатке на расстояние более 5,5 тысячи километров, сообщило RT.

Напомним, что сейчас российское министерство обороны активно помогает бороться с коронавирусной инфекцией – как в России, так и за ее пределами. На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Италии Лоренцо Гуэрини, который поблагодарил российского коллегу за предоставленную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.