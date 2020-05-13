Игрок сборной Мексики случайно показал поклонникам обнаженную грудь подруги

Москва, 13 мая. Полузащитник сборной Мексики Джонатан Дос Сантос попал в светскую хронику после неудачного селфи со своей возлюбленной моделью Амандой Тривизас: в соцсети он случайно показал оголенную грудь своей избранницы.

Дос Сантос выложил в сторис на своей странице в Instagram фотографию, на которой он с подругой лежит в постели без одежды. Снимок моментально взбудоражил подписчиков футболиста, поскольку в кадр попала обнаженная грудь Тривизас.

Спустя пять минут хавбек удалил снимок, но фото к тому моменту разлетелось по соцсетям.

Тривизас — популярная модель. В Instagram на нее подписаны более 830 тыс. фоловеров. На своей странице она часто публикует откровенные снимки.

Ранее сообщалось, что знаменитая зарубежная звезда и предпринимательница Ким Кардашьян удивила подписчиков в Instagram новой фотографией. Знаменитость снялась обнаженной для рекламы собственной линейки косметики.

На откровенной фотографии Кардашьян прикрывает грудь белой цветочной гирляндой, в то время как на ее плече сидит зеленый попугай. В посте под фотографией Кардашьян рассказала о косметике, с помощью которой сделан макияж на фотографии.