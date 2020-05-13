Кардашьян опубликовала в Instagram фото топлес

Вашингтон, 13 мая. Знаменитая зарубежная звезда и предпринимательница Ким Кардашьян удивила подписчиков в Instagram новой фотографией. Знаменитость снялась обнаженной для рекламы собственной линейки косметики.

На откровенной фотографии Кардашьян прикрывает грудь белой цветочной гирляндой, в то время как на ее плече сидит зеленый попугай. В посте под фотографией Кардашьян рассказал о косметике, с помощью которой сделан макияж на фотографии.

За сутки новая фотография в аккаунте звезды Ким Кардашьян набрала почти два миллиона отметок «Мне нравится» и более 12 тысяч комментариев. Подписчики восхитились внешним видом Кардашьян при этом отметив, что хотели бы оказаться на месте птицы.

Напомним, ранее папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини. Отмечается, что снимок был сделан во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Как пишет издание Daily Mail, на кадрах звезда находится на территории пляжного дома в Малибу.

Она снимает этот дом для своей семьи: телеведущая живет в нем с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми. Кардашьян запечатлена в купальнике коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов, что равно 13,3 тысячи рублей.