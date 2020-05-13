Оправдания Собчак за вечеринку во время самоизоляции не понравились пользователям

Москва, 13 мая. Телеведущей Ксении Собчак, которая 9 мая была замечена вместе с мужем и ребенком на вечеринке у Дмитрия Маликова, пришлось оправдываться за свое поведение.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала рекламный пост. На фото она сидит рядом с очистителем воздуха. В подписи к снимку она обвинила россиян в том, что им не писан закон.

«Сказано: сидите дома! Нет же… все гуляют», — посетовала телеведущая.

Журналистка предложила тем, кто хочет подышать воздухом, план идеальной «прогулки» во время режима самоизоляции — в лучшей одежде и при макияже сидеть дома около очистителя воздуха.

Однако пользователи соцсети обратили внимание на лицемерность ее обвинений в адрес россиян, поскольку сама она ранее засветилась на вечеринке Маликова.

«Вам можно тусоваться с детьми и с друзьями, а народу нет?! О как!» — написала в комментариях пользователь под ником olgadenisova801.

Собчак ответила на ее комментарий, сообщив, что не видит никаких нарушений.

«Ну как бы если три семьи сделали анализы и встретились дома, я не вижу тут нарушения», — написала телеведущая.

Однако такое оправдание еще больше разозлило подписчиков Собчак. В комментариях они сошлись во мнении, что звезды обладают двойными стандартами.

«Им можно, они бессмертные и они тест прошли», — иронизирует natasmak.

«Двойные стандарты, что тут скажешь!!!» — добавила alsuanokhina.

«Это просто свинство», — коротко написала irina_goodm.

«Понимаете, да? Элита анализы сдала и им можно. Так почему нам нельзя, сотням миллионов? Я вроде верить начала, фильмы про человеков (!) снимает. А тут бац, и вторая смена! Но мы-то знаем, что этот остров необитаем, то есть абсолютно», — написала еще один гневный комментарий olgadenisova801.

Ранее стало известно, что Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым и маленьким сыном Платоном отправилась в гости к Маликову на вечеринку по случаю Дня Победы. На празднике также были дочь Маликова Стефания и дизайнер Яна Расковалова с ребенком.

Никто из присутствовавших не скрывал, как проводит субботний вечер. В своих Instagram-аккаунтах знаменитости делились с фолловерами моментами происходящего.

Например, дочь певца опубликовала несколько Stories, в которых показала праздничный стол и фрагмент выступления со знаменитым отцом. Вместе Маликовы по случаю Дня Победы исполняли стихи и песни о войне.