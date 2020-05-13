Представитель ВОЗ заявил о выходе России на стабилизацию по коронавирусу

Москва, 13 мая. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологические данные по распространению коронавируса в стране дают надежду на стабилизацию ситуации.

Как объясняет Вуйнович, шесть дней подряд число заболевших новым типом коронавирусной инфекции снижалось. При этом отмечается, что скорость дальнейшего распространения заболевания будет зависеть от поведения людей.

«И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — сказал представитель ВОЗ в эфире телеканала «Россия 1».

Она также отметила, что точно предсказать поведение человека нельзя. Нынешняя ситуация дает понять, что принимаемые меры были эффективны, однако нужно быть очень осторожными, поясняет Вуйнович. По ее словам, надо сохранять требования дистанции между людьми и быстрой госпитализации зараженных, поскольку «вирус никуда не ушел, его просто смогли чуть-чуть задержать, даже не контролировать».

Напомним, ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус на самом деле еще не показал себя, все его особенности станут понятны позже, сейчас главное — выйти из этой ситуации.