Легкое землетрясение произошло у берегов Сирии

Латакия, 13 мая. Землетрясение магнитудой 2.2 произошло в 39 км к северо-западу от города Латакия в Сирии.

Как сообщает агентство SANA, легкое землетрясение силой 2,2 балла по шкале Рихтера произошло в 20.23 по московскому времени в Средиземном море недалеко от побережья Сирии, в 39 км к западу от Латакии.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, 15 апреля землетрясение магнитудой 5,4 произошло на западе Сирии в провинции Латакия. Эпицентр землетрясения залегал к северо-западу от Латакии в Средиземном море на глубине около двух километров. Незадолго до этого стало известно о еще одном землетрясении магнитудой 4,1 в приграничном районе Сирии и Турции.