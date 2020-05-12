Вдова экс-депутата Вороненкова пытается через суд вернуть свою квартиру в Москве

Москва, 12 мая. Оперная певица Мария Максакова, являющаяся вдовой убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, заявила, что хочет через суд признать недействительной доверенность на квартиру, выписанную своей падчерице. По мнению Максаковой, та оформила продажу недвижимости, находясь под воздействием наркотических веществ. Иск вдовы бывшего депутата был зарегистрирован Тверским районным судом; первое заседание по делу должно состояться 26 мая.

Максакова в 2017 году оформила доверенность на апартаменты на дочь своего покойного мужа Екатерину, которая сейчас является ответчиком по ее иску. Сообщается, что девушка заключила сделку о продаже квартиры бывшему главе СК Одинцовского района Московской области Денису Панаитову за 38 миллионов рублей.

По словам оперной певицы, она не получила денег за продажу недвижимости, после чего предположила, что ее падчерица могла продать квартиру, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Максакова добавила, что оформила доверенность на падчерицу во время своего переезда на Украину, в момент которого она сама находилась в глубокой депрессии. Она попросила суд принять эти факты во внимание и признать выписанную ею на дочь Вороненкова доверенность недействительной.

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков бежал из России на Украину вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой. В отношении него в РФ было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц. Вороненкова убили на Украине 23 марта 2017 года.