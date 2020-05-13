Правительство Ростовской области начнет ослаблять режим самоизоляции с 15 мая

Ростов-на-Дону, 13 мая. Начиная с пятницы, 15 мая, в Ростовской области начнется поэтапное снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев в видео, опубликованном в Instagram-аккаунте.

В пятницу во всей области вернутся к работе ярмарки продовольственных товаров, возобновится оказание в полном объеме услуг в МФЦ, а жители, находящиеся на диспансеризации, смогут получить плановое лечение.

«Все это будет возможно при строгом соблюдении рекомендации Роспотребнадзора РФ. На следующей неделе, при выполнении ряда условий, смогут начать работу торговые предприятия, реализующие непродовольственные товары за исключением тех, что расположены в торговых центрах, автосалоны, предприятия бытовых услуг, в том числе салоны красоты, парикмахерские и химчистки» — сказал Голубев.

При этом губернатор региона подчеркнул, что для фитнес- и СПА-центров, бань и соляриев запрет пока сохранится. Жители Ростовской области смогут заниматься спортом на открытом воздухе группами не более двух человек и при соблюдении дистанции. Он также отметил, что меры по противодействию распространения инфекции в целом не ослабляются. Поэтому оттого, насколько эффективно будут исполняться санитарные требования, зависят следующие шаги по снятию режима самоизоляции.

Напомним, ранее власти Сахалинской области закрыли въезд для приезжих граждан. Решение принято в целях борьбы с распространением коронавируса, пишет Deita.ru.