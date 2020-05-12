На Ставрополье ослабили ограничения по коронавирусу

Ставрополь, 12 мая. В Ставропольском крае ослаблены ограничения, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавруса. В частности начнут работать промышленные предприятия. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

На своей странице в Instagram Владимиров сообщил, что ситуация с коронавирусом на Ставрополье «остается непростой, но, вместе с тем, стабильной». Он отметил снижение динамики заболеваемости, рост тестирования. Кроме того, в крае не было зафиксировано новых очагов инфекции.

В связи с этим в регионе вводятся некоторые послабления ограничительных мер.

«Принято решение о запуске промышленных предприятий и строительных компаний, работа которых ранее была приостановлена на период нерабочих дней. В крае возобновлены межмуниципальные пассажирские перевозки», — сообщил губернатор.

По его словам, на Ставрополье уже заработали стоматологии, салоны красоты, салоны связи, станции обслуживания автомобилей.

При этом Владимиров подчеркнул, что для того, чтобы избежать новых вспышек инфекции «все, кто выходит на работу, должны строго следовать требованиям профилактики».

Глава региона обязал работодателей «обеспечить безопасность сотрудников, следить за состоянием их здоровья, проводить регулярную дезинфекцию».

Изменения не затронут людей старше 65 лет. Они по-прежнему будут обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 4,3 млн человек. Заболевание унесло жизни более 291 тыс. человек. В России зафиксировано более 232 тыс. случаев инфицирования, передавал RT.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что возвращение россиян к нормальной жизни после пандемии не исключено уже летом. Однако это обусловлено необходимостью соблюдения всех ограничений по противодействию инфекции. Голикова предупредила, что в тех регионах, где в минувшие праздничные дни массово нарушались ограничительные требования, высока вероятность роста числа заразившихся коронавирусом, передавал НСН.