Лукашенко заявил, что количество больных пневмонией в Минске «значительно» снизилось

Минск, 12 мая. После проведения Парада Победы в Минске, за последние сутки зарегистрировано снижение случаев заражения пневмонией в два раза. Соответствующее заявление во вторник сделал президент страны Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко принял решение не отменять в этом году военный парад в Минске по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на угрозу распространения коронавируса и рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Глава государства заявил, что у Белоруссии «не было другого выбора». Организованное мероприятие стало единственным парадом на 9 Мая на всем постсоветском пространстве. По данным белорусского МВД, его зрителями стали около 15 тысяч человек.

Во вторник на совещании Лукашенко прокомментировал, что он был абсолютно убежден в том, что «люди находятся на воздухе, это не хуже, чем они где-то там будут запертыми».

«Но все-таки в душе, сердце как-то настороженность была. И что мы получили? В Минске значительно, вчера в два раза, снижение пневмонии», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, выбранный в Белоруссии очаговый метод борьбы с коронавирусом оправдывает себя.

Ранее Лукашенко призвал не осуждать Минск, который решился провести парад Победы, несмотря на пандемию коронавируса. Он заявил, что День Победы для Белоруссии священный праздник, и Минск не может изменить традициям, «которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей».