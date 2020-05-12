Украина грозит оставить Турцию без туристов из-за песни «Катюша»

Москва, 12 мая. Посол Украины в Турции Андрей Сибиха выразил возмущение после исполнения в курортном городе Аланья песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы. По его мнению, это показывает неуважение к украинцам со стороны Анкары.

Сибиха назвал данную акцию провокационной.

«Неужели украинский турист больше не желанный в прекрасной Алании?» — написал он в своем микроблоге в Twitter, добавив, что участники передвижного концерта нарушали карантина.

В честь 75-летия Победы в турецкой Аланье 9 мая прошел передвижной концерт на автобусе со сценической площадкой. Автобус ездил по городу пять часов, артисты-волонтеры пели военные песни. Участников акции приветствовали не только соотечественники, но и граждане Турции, проявившие к передвижному концерту живой интерес.

Напомним, на Украине День Победы празднуют 9 мая, но с марта 2015 года в стране 8 мая отмечают День памяти и примирения, в который на государственном уровне проводятся основные мероприятия по случаю окончания войны. Праздник соответствует западноевропейской традиции отмечать победу над нацистской Германией.

11 мая бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать день Победы над нацизмом, передавал RT. По его мнению, Россия использует День Победы «для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны». Он призвал украинцев быть бдительными и не поддаваться на «исторические провокации» Москвы.

Комментируя заявление Климкина, российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что к экс-министру относиться серьезно нельзя, поскольку он не понимает значения слов, которые употребляет. Телеведущий напомнил, что именно Климкин доказывал в Совбезе ООН, что «злые агенты Кремля» якобы убили журналиста Аркадия Бабченко, смерть которого оказалась инсценировкой.