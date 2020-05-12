Американцев озадачили странные снимки с борта «Дональда Кука»

Вашингтон, 12 мая. В Сети жители США обсуждают странные и необычные фотографии, сделанные на борту военного эсминца «Дональд Кук», относящегося к 6-му флоту США. На снимках запечатлена вечеринка, которую члены экипажа устроили по случаю обряда «посвящения» в моряки, перешедших через линию Северного полярного круга.

Снимки появились на официальном аккаунте пресс-службы военного эсминца в Facebook. Ранее экипаж вместе с несколькими другими кораблями ВМС США и ВМС Британии провел противолодочные учения поблизости от морских границ России, в Норвежском и Баренцевом морях.

«Вчера члены экипажа «Дональда Кука», которые никогда раньше не пересекали Полярный круг, завершили традиционную церемонию и заслужили свой титул «Голубые носы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судя по фотографиями, мероприятие состояло из обливания забортной водой. На палубе также были размещены спасательные шлюпки, которые заполнялись ледяной водой. В них проходила обряд мужская часть экипажа. При этом, фотографии с палубы эсминца первоначально озадачили американских пользователей. Подписчики поинтересовались, как подобные действия могут сказаться на здоровье моряков. На данный момент пресс-служба ВМС США не дала ответа.

Напомним, корабли НАТО вошли в Баренцево море четвертого мая. В составе группы у северных границ России находились эсминцы УРО (с управляемым ракетным оружием) «Портер», «Дональд Кук» и «Франклин Рузвельт» Военно-морских сил США, фрегат УРО «Кент» Королевского военно-морского флота Великобритании, а также американские разведывательные самолеты P-8A и RC-135.