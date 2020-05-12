Нарусова десять дней провела в Коммунарке с пневмонией

Москва, 12 мая. Сенатор от Тувы Людмила Нарусова десять дней находилась в больнице в Коммунарке с диагнозом «вирусная пневмония». Об этом рассказала ее дочь, телеведущая Ксения Собчак.

«Мама 10 дней с тяжелейшей пневмонией пролежала в Коммунарке», — рассказала Собчак во время стрима на своей странице в Instagram.

Она добавила, что анализы на коронавирусную инфекцию были отрицательными.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что в столичной инфекционной больнице в Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян, ему было 72 года. Казарян работал в столичном ФИАН имени Лебедева, занимался исследованиями лазеров. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус, вскоре подключили к аппарату ИВЛ.

Спустя несколько дней сообщалось, что американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет. Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и телешоу. Он наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Бананы», «Разговор», «Клуб Коттон» и «Девятые врата».

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 287 тысяч человек.