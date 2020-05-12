Депутат ГД поддержал отстранение саратовской чиновницы за выпад против семей с детьми

Москва, 12 мая. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Николай Панков прокомментировал высказывания бывшей исполняющей обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района» Саратовской области Лидии Бузовчук. Она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» резкие высказывания о семьях с детьми, получающими государственную помощь во время пандемии коронавируса.

Используя псевдоним «Лидия Прозорова», чиновница подвергла критике родителей, получающих пособия на детей от государства.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», — написала она.

Пресс-служба администрации района, где работала Бузовчук, сообщила, что чиновницу уже отстранили от должности.

«[И.о. главы района Алексей] Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям... Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе», — прокомментировал происходящее Панков в своем Telegram-канале.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 287 тысяч человек.