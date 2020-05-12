Санкт-Петербург, 12 мая. Власти Петербурга предоставят пенсионерам и многодетным семьям единовременную денежную выплату на приобретение медицинских масок и перчаток. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга​​​.

«Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты», — говорится в сообщении.

12 мая в Петербурге вступил в силу масочный режим. Жителям Северной столицы запрещено выходить из дома без средств индивидуальной защиты. Петербуржцы обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, а также в общественном транспорте и магазинах.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. От коронавируса погибло более 286 тысяч человек.

В Росси выявлено 232 тысячи случаев, более двух тысяч человек умерли. Порядка 43 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.