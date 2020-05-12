Чиновницу из Саратовской области уволят за некорректный комментарий о семьях с детьми

Москва, 12 мая. Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Лидия Бузовчук была уволена после комментария в Сети о мерах поддержки семей с детьми. Об этом сообщает глава муниципального района Андрей Стрельников.

Бузовчук под ником «Лидия Прозорова» опубликовала в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» пост, комментируя решение поддержать семьи с детьми на фоне пандемии коронавируса. На странице «Прозоровой» размещена фотография Бузовчук.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется!» — написала чиновница.

Эта публикация подверглась критике депутата Госдумы Николая Панкова. А вице-губернатор региона Игорь Пивоваров потребовал увольнения Бузовчук. Сейчас администрация района проводит проверку, сама чиновница временно отстранена от занимаемой должности. Ожидается, что в ближайшее время она будет уволена.

«Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации района.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество заболевших за все время превысило 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 288 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.