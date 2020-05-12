Российские и турецкие военные провели патрулирование сирийской трассы М4

Дамаск, 12 мая. Российские и турецкие военные провели десятое совместное патрулирование участка трассы М4 в Сирии. Российские подразделения привлекали к патрулированию автомобили «Тайфун», БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «БРЭМ-К», сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Согласно договоренностям президентов РФ и Турции, заключенным в марте в Москве, состоялось десятое по счету совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 в Идлибской зоне деэскалации, связывающей города Алеппо и Латакию.

«Совместный патруль дошел до города Эриха провинции Идлиб. Протяженность маршрута составила около 15 километров», — сообщили в ЦПВС.

Российская сторона привлекала для патрулирования два автомобиля «Тайфун», два БТР-82А, два бронеавтомобиля «Тигр» и один бронеавтомобиль «БРЭМ-К». С воздуха безопасность колонны контролировали беспилотники ВКС РФ.

Кроме того в рамках меморандума о взаимопонимании российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Дейр-эз-Зор. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.

В ЦПВС добавили, что за минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации не было зафиксировано фактов нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков, контролируемых Турцией.