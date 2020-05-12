Волонтеры передадут в СКР данные людей, приславших фото нацистов для «Бессмертного полка»

Москва, 12 мая. Активисты движения «Волонтеры Победы» передадут в Следственный комитет России 646 IP-адресов пользователей, которые прислали фотографии офицеров нацисткой Германии для «участия» в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщила руководитель волонтерской организации Ольга Амельченкова.

Как пояснила Амельченкова, во время модерации заявок активистами было зафиксированы несколько случаев оскорбления подвига советского народа. В частности, отдельные пользователи вместо снимков ветеранов Великой Отечественной войны отправляли организаторам акции фотографии идеологов, вождей и офицеров нацистской Германии. Кроме того, некоторые участники при помощи компьютерных программ меняли одежду фашистских военачальников на советскую форму. Подобные заявки блокировались модераторами.

По словам «Волонтеров Победы», подобные инциденты говорят о том, насколько важно в настоящее время формировать уважительное отношение к исторической памяти. Амельченкова также отметила, что данную проблему способны решить поправки в Конституции РФ.

«Так, в 67-й статье может появиться пункт, что Россия чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. А умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — цитирует Амельченкову РИА Новости.

По ее словам, если жители страны поддержат новый проект Конституции, это поможет создать мощную правовую основу, которая не позволит возникать даже мысли о том, чтобы поставить Гитлера и Геббельса в один строй с настоящими героями, которые спасли весь мир.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ разместило уникальные фотографии советских полководцев в заключительный период Великой Отечественной войны — весной 1945 года. Военное ведомство разместило уникальные архивные фотографии в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».