Сбросившая 23 килограмма девушка поделилась секретом похудения

Москва, 12 мая. Девушка из Индии Дикша Сингхи в течение полутора лет избавилась от 23 килограммов лишнего веса. Об этом пишет местное издание The Times of India.

Жительница Индии к 23 годам весила 105 килограммов. Неоднократные попытки похудеть не давали результатов, поскольку она не прилагала достаточных усилий.

Вскоре избыточный вес стал настолько серьезной проблемой, что девушка решила поменять свою жизнь. Последним ударом по самолюбию стал случай в отпуске, когда инструкторы запретили ей из-за большой массы тела катание на параплане.

После этого Сингхи приступила к регулярным занятиям фитнесом, стала больше ходить, соблюдала за режим сна и исключила из рациона вредные продукты.

«Сбросить первые килограммы было легко. Но потом я вышла на плато и перестала видеть изменения. Я начала сдаваться и испортила все достигнутое», — рассказала девушка.

Неудача заставила ее предпринять вторую попытку похудения, которая оказалась более удачной. В этот раз Сингхи твердо решила не сдаваться и идти до конца.

Секрет ее отличной формы состоит в ежедневных тренировках длительностью 45 минут с одним-двумя выходными в неделю. Кроме того, Сингхи соблюдает специальную диету, избегая сахара. На завтрак девушка принимает кашу или блины из нутовой муки, обедает зеленью с индийским лавашем чапати, а вечером плотно ужинает блюдами с высоким содержанием белка и овощами.

При этом она особое внимание уделяет позитивному расположению духа.