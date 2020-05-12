Около 100 детей в США заболели связанным с коронавирусом синдромом

Нью-Йорк, 12 мая. Американские врачи фиксируют случаи синдрома системного воспалительного ответа у детей, который может быть связан с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Изначально мы думали, что этот вирус не действует на детей. Теперь мы имеем дело с проблемой, которая сильно беспокоит нас. У нас около 100 случаев воспалительного заболевания, которое, похоже, было вызвано коронавирусной инфекцией», — сказал Куомо.

Губернатор также добавил, что в штате Нью-Йорк от синдрома системного воспалительного ответа погибло трое детей.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 286 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.