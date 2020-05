Тодоренко пожертвовала два миллиона рублей в фонд для помощи жертвам насилия

Друзья! После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд НАСИЛИЮ.НЕТ, с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи. Если у вас есть возможность помочь фонду, то то вы можете перейти по ссылке у меня в шапке профиля и сделать своё пожертвование с помощью карты. Любая копейка - уже помощь. Если фонд НАСИЛИЮ.НЕТ соберёт больше средств, чем ему сейчас необходимо, он перераспределит деньги по другим кризисным центрам по всей стране. Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя! #насилиюнет #регинатодоренко

