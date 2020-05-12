Тодоренко пожертвовала два миллиона рублей в фонд для помощи жертвам насилия

Москва, 12 мая. Телеведущая Регина Тодоренко направила два миллиона рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.

«Регина Тодоренко перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей! Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России», — сообщили представители фонда в Facebook.

По словам самой Тодоренко, после выхода ее фильма «А что я сделала, чтобы помочь?», в центры защиты жертв насилия стали обращаться в пять-семь раз чаще.

Напомним, что в апреле во время интервью Peopletalk на YouTube Регина Тодоренко заявила, что у женщин, которые берут камеру и говорят: «Боже, меня бьет муж», не все в порядке с мозгами на тот момент.

«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — так ведущая «Орла и решки» прокомментировала развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Позже телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, где попросила прощения.