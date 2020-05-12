Тодоренко пожертвовала два миллиона рублей в фонд для помощи жертвам насилия

Москва, 12 мая. Телеведущая Регина Тодоренко направила два миллиона рублей в один из фондов для помощи жертвам насилия «Насилию.нет». В фонде отметили, что это самое крупное пожертвование с момента его основания.
«Регина Тодоренко перевела центру «Насилию.нет» два миллиона рублей! Это самое крупное пожертвование за все время существования центра. Мы говорим огромное спасибо Регине, эти деньги помогут нам и дальше помогать пострадавшим и освещать проблему домашнего насилия в России», — сообщили представители фонда в Facebook.
По словам самой Тодоренко, после выхода ее фильма «А что я сделала, чтобы помочь?», в центры защиты жертв насилия стали обращаться в пять-семь раз чаще.
Напомним, что в апреле во время интервью Peopletalk на YouTube Регина Тодоренко заявила, что у женщин, которые берут камеру и говорят: «Боже, меня бьет муж», не все в порядке с мозгами на тот момент.
«Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — так ведущая «Орла и решки» прокомментировала развод актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Из-за этих слов на Тодоренко обрушилась волна критики не только со стороны ее подписчиков, но и из уст медийных личностей. Позже телеведущая опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост, где попросила прощения.
Друзья! После моего фильма количество обращений в центры защиты жертв домашнего насилия увеличилась в 5-7 раз. Фонды не справляются с наплывом обращений - не хватает психологов, юристов и других кадров для помощи пострадавшим. Это еще раз доказывает огромный масштаб проблемы домашнего насилия. Я уже перечислила средства в фонд НАСИЛИЮ.НЕТ, с которым сотрудничаю и с которым мы разрабатываем специальное приложение, в котором будет кнопка вызова помощи. Если у вас есть возможность помочь фонду, то то вы можете перейти по ссылке у меня в шапке профиля и сделать своё пожертвование с помощью карты. Любая копейка - уже помощь. Если фонд НАСИЛИЮ.НЕТ соберёт больше средств, чем ему сейчас необходимо, он перераспределит деньги по другим кризисным центрам по всей стране. Поможем людям, которым сейчас гораздо хуже, чем нам. Спасибо и берегите себя! #насилиюнет #регинатодоренко