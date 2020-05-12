Доктор Комаровский объяснил, почему мороженое полезно для организма

Москва, 12 мая. Регулярное употребление мороженого может стать полезной привычкой для человеческого иммунитета. Об этом рассказал врач Евгений Комаровский в своем блоге на видеохостинге YouTube.

Как пояснил специалист, данный продукт полезен, и нельзя запрещать его употребление детям. Дело в том, что низкие температуры способны положительно влиять на миндалины и укреплять местный иммунитет полости рта, поясняет Комаровский. При этом он обратил внимание, что воздействие холода должно обязательно носить регулярный характер. Если употреблять мороженое раз в месяц, это не обернется никаким положительным эффектом.

Вместе с тем, Комаровский назвал людей, для которых частое употребление данного десерта вредно. В частности, много мороженого запрещено есть детям, которые ведут малоподвижный образ жизни и имею лишний вес.

«Главная проблема мороженого состоит в том, что оно очень сладкое, то есть калорийное», — поясняет врач.

Напомним, ранее в своем блоге в Instagram врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что прием витаминных комплексов для профилактики COVID-19 бесполезен. Как уточнил специалист, их следует пить при доказанном авитаминозе.