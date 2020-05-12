Ургант напугал поклонников изможденным видом

Москва, 12 мая. Телеведущий Иван Ургант уведомил своих подписчиков в Instagram, что его отпуск закончился. Однако поклонники отметили «болезненную худобу» шоумена на опубликованном снимке.

Урган опубликовал в соцсети фотографию, на которой он запечатлен с обильной растительностью на лице.

«Отпуск закончен. До вечера», — подписал снимок ведущий шоу «Вечерний Ургант».

Многие пользователи обратили внимание, что за время отдыха телеведущий сильно похудел.

«Иван, где щеки? Только из-за них подписалась», — отметила пользователь под ником lschka_.

«Почему такой изможденный вид?» — поинтересовалась fea_alisa_lisa_cat.

«Вань ,что то плохо выглядишь. Наверное, на карантине не был», — выразила предположение filinanataliia.

«Иван! Вам худоба не к лицу — пропала Ваша ухоженность. Иногда худоба придает человеку болезненный вид. Вернитесь к своему сытому образу», — обратилась к ведущему sytnikovamarina.

Другие подписчики артиста разделились на два лагеря: кому понравилась борода Урганта и те, кто призывают его скорее побриться.

«Ванечка, сбрейте бороду! Будет вообще», — написала ann_art0585, завершив высказывание смайликом «огонь».

«Какая красивая борода», — не согласен с ней p.o.i.n.t.s.

Ранее Ургант вдохновился периодом самоизоляции и придумал для россиян новые праздники. По его словам, нужно полмесяца, проведенные в заточении, отмечать значком «серебряной самоизоляции», а четыре недели — «золотой».

При этом Ургант считает, что следует отмечать девять дней с момента ожидания курьерской доставки продуктов из магазина. Некоторые придуманные праздники телеведущий назвал именами людей. Он использовал имена первого президента РФ Бориса Ельцина, рэпера Джигана, актера Игоря Верника и футболиста Александра Кокорина. Кроме того, по мнению Урганта, россиянам нужно отмечать «Верниково воскресенье»: если завтра понедельник, но никуда идти не надо.