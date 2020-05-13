Россия отменила таможенное декларирование на внутреннем рынке ЕАЭС для ряда товаров

Москва, 12 мая. Россия отменила обязательное таможенное декларирование для ряда товаров, вывозимых из России в Белоруссию. Об этом рассказал министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Гегам Варданян.

«Россия отменила обязательное таможенное декларирование на следующие товарные группы входят: уголь, торф, спирты, эфиры, альдегиды, кислоты, провитамины, витамины, гормоны и другие, за исключением сырой нефти и нефтепродуктов, вывозимых из России в Белоруссию», — сообщил министр на заседании коллегии ЕЭК.

С 2014 года перемещение товаров в рамках ЕАЭС осуществляется без таможенного декларирования, за исключением рынка нефти, газа и электроэнергии. Варданян сообщил, что на площадке Департамента функционирования внутренних рынков комиссии обсуждалась необходимость таможенного декларирования товаров группы 27 и 29 ТН ВЭД, вывозимых из РФ в Белоруссию. По итогам консультацией было принято решение об отмене декларирования товаров 27 и 29 группы ТН ВЭД ЕАЭС между государствами-членами.