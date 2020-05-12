Ученый назвал условие выработки иммунитета к COVID-19

Москва, 12 мая. Выработка иммунитета к COVID-19 напрямую зависит от состояния организма и «количества» вируса. Об этом сообщил доктор медицинских наук Антон Ершов.

В эфире телеканала «Россия-24» Ершов рассказал, при каких условиях у человека может выработаться иммунитет к COVID-19. По его словам, для этого у пациента должно быть минимальное количество хронических заболеваний. В лучшем случае, подобных заболеваний вообще быть не должно.

«Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту», — заявил специалист.

Ершов добавил, что иммунитет может не выработаться у тех, кто столкнется с малым количеством вируса. Повторно могут заразиться COVID-19 люди с иммунодефицитом.

Ранее стало известно, что Россия заняла лидирующее место в мире по охвату населения тестами на коронавирус. В РФ было проведено свыше 5,6 млн исследований. Таким образом, на инфекцию проверили уже около 3,9% населения страны. Кроме того, Россия занимает второе место по количеству анализов. На первой строчке находятся США, где провели уже более 9,4 млн тестов, при этом доля жителей Соединенных Штатов, сдавших анализ, составляет приблизительно 2,9%.

Во вторник сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заболел коронавирусной инфекцией. Он находится в больнице. Песков также сообщил, что в последний раз лично общался с главой государства Владимиром Путиным больше месяца назад.

Как передавал RT, COVID-19 также выявили у его супруги Татьяны Навки.