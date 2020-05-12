Восьмой самолет с российскими военными вылетел из Италии

Рим, 12 мая. Военно-транспортный Ил-76 вылетел с российскими военнослужащими и спецтехникой, которые участвовали в борьбе с эпидемией коронавируса в Италии, вылетел с аэродрома в Вероне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, Апеннины покинул уже восьмой по счету самолет Военно-космических сил (ВКС) России.

«С аэродрома «Виллафранка» (г. Верона, Италия) в РФ вылетел восьмой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что 12 мая ВКС организуют два рейса, которыми из Италии будут вывезены 14 военнослужащих и три единицы военной спецтехники.

Напомним, Россия направила в конце марта несколько рейсов с военными вирусологами и специальной техникой в Италию, в которой тогда наблюдалась наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация.

Военнослужащие подразделений РХБЗ провели дезинфекцию в нескольких десятках населенных пунктах Ломбардии — региона, наиболее пораженного эпидемией. Кроме того, российские военные открыли полевой госпиталь в городе Бергамо, в котором с больными коронавирусом работали восемь врачебно-сестринских бригад, сообщает телеканал «360».

По последним данным, в Италии зарегистрировано свыше 221 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики смогли вылечить от пневмонии нового типа 109 тысяч пациентов. Жертвами инфекции стали 30,9 тысячи человек.