Спецпредставитель США признал успехи России в Сирии

Вашингтон, 12 мая. Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри признал, что операция Военно-космических сил РФ в республике оказалась успешной.

По словам Джеффри, у России есть ключевые интересы в Сирии — поддержание военных баз, а также защита своих экономических инвестиций. Кроме того, ограниченное военное участие в Сирии помогает России добиться крупных стратегических успехов.

«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии», — заявил Джеффри на видеоконференции Гудзоновского института Джеффри.

Операция российских ВКС совместно с Сирийской арабской армией (САА) позволила ликвидировать террористическую организацию «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Кроме того, Россия обеспечивает сирийцев гуманитарной помощью и совместно с Турцией проводит патрулирование на границе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.