Организовавшая смертельную банную вечеринку блогер Диденко решила увеличить грудь

Москва, 12 мая. Блогер Екатерина Диденко, муж и друзья которой погибли во время вечеринки с сухим льдом в Москве, продолжает привлекать к себе внимание публики и журналистов. Резонанс вокруг трагической вечеринки с сухим льдом заметно поутих за два месяца, поэтому Диденко решила найти новый повод, который позволит привлечь внимание публики к ее персоне.

Девушка сообщила своим поклонникам, что намерена увеличить грудь. По ее словам, в ближайшее время состоится консультация с пластическим хирургом, после чего будет назначена дата операции.

«Я сегодня сделала шаг навстречу моей мечте! Я записалась к доктору-хирургу на консультацию. У меня есть старая мечта — я хочу увеличить себе грудь», — пояснила Диденко.

Напомним, в конце февраля Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в одном из банных комплексов Москвы. Участники вечеринки высыпали в бассейн около 25 килограммов сухого льда, в результате чего погибли три человека. Одним из погибших оказался супруг именинницы. При этом сама Диденко назвала трагедию «обычным невезением». Спустя три дня после гибели супруга Диденко отправилась на телешоу Андрея Малахова. Позднее россияне осудили поведение Диденко, обвинив ее в любви к хайпу.