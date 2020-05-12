Актриса Климова искренне рассказала об отношениях с экс-супругом

Москва, 12 мая. Актриса театра и кино Екатерина Климова призналась, что находится в хороших отношениях после развода с бывшим мужем, ювелиром Ильей Хорошиловым. По словам артистки, она чувствует за собой вину даже спустя стольких лет после расставания.

По словам Климовой, с Хорошиловым она встретилась еще во время учебы в школе. После этого их отношения переросли в брак, и у пары родилась дочь Елизавета. В 2004 году Хорошилову и Климовой пришлось расстаться. Такое решение поддержали также родители женщины.

«Конечно, много было разговоров, много было предостережений, пророчеств, но это не имеет значения, когда ты влюблен. Илья меня любил, и я его — как мне казалось. Мы остались друзьями», — заявила Екатерина Климова в эфире передачи «Судьба человека».

При этом она пояснила, что по отношению к экс-супругу у нее осталось чувство вины. По ее мнению, они не должна была с ним так поступать, потому что «Илья очень хороший и добрый человек».

Напомним, ранее Климова рассказала о своем отце, с которым она познакомилась, когда ей было уже 13 лет. По словам артистки, мать долгое время врала ей, что отец в командировке, но он сидел в тюрьме 13 лет. Как уточнила актриса, мужчина попал в места заключения почти сразу после того, как она родилась.