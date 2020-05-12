Жена Галустяна похвасталась идеальными формами в купальнике

Москва, 12 мая. Супруга юмориста Михаила Галустяна Виктория не любит огласку и редко радует поклонников своим появлением. Однако последнее фото в ее Instagram превзошло многие ожидания подписчиков.

Девушка похвасталась идеальными формами, опубликовав жаркое фото с пляжа. На кадрах она позирует, сидя на берегу моря, на ней надет черный закрытый купальник.

«Видеть меня на пляже мужу нравится больше, чем на кухне. А вкусно поесть он любит. Поэтому пока он смотрел на меня приготовила уху прям на берегу. Не кормя, далеко не уедешь», — подписала снимок Виктория Галустян.

Поклонники по достоинству оценили прекрасную фигуру девушки, заметив, что Галустяну повезло с женой. Комментарии буквально разрывались от хвалебных высказываний фолловеров, передает издание «Дни.ру».

«Как я рада видеть твою активность в Instagram», «Какая же вы красотка», «Райская птичка», «Выглядишь шикарно», — восхитились снимком подписчики.

Галустян женился на Виктории в 2007 году, позже у пары появились две дочки Эстелла и Элина.

Ранее юморист запустил в социальных сетях челлендж #меняйсядома. Артист на камеру сбрил усы и бороду, предложив знаменитостям сделать то же самое. Идею подхватили хоккеист Александр Овечкин, DJ Smash и другие звезды, передает телеканал «360».