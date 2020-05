Жена Галустяна похвасталась идеальными формами в купальнике

Видеть меня на пляже мужу нравится больше , чем на кухне. А вкусно поесть он любит . Поэтому пока он смотрел на меня приготовила уху прям на берегу. Не кормя , далеко не уедешь. @maritimari ????

A post shared by VICTORIA GALUSTYAN (@victoriagalustyan) on May 11, 2020 at 11:45am PDT