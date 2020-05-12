Москва, 12 мая. Российский программист и предприниматель Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON.

«Сегодня грустный день для нас, сотрудников Telegram. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта TON», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Запуск работы блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) с собственной криптовалютой Gram был запланирован на октябрь 2019 года. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с требованием приравнять приобретаемые инвесторами токены Telegram к ценным бумагам, после чего запуск проекта был перенесен на 30 апреля.

25 марта суд Нью-Йорка удовлетворил иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США, запретив выпуск криптовалюты Gram.