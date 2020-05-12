Немецкие врачи предложили альтернативу перчаткам для защиты от коронавируса

Берлин, 12 мая. Врачи из Германии и Австралии поставили под сомнение эффективность одноразовых перчаток для защиты от коронавируса. Специалисты предложили альтернативный вариант.

Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд считает, что регулярное мытье рук с мылом более эффективно для защиты от коронавируса. Медик призвал не использовать перчатки в бытовых условиях. Ханефельд объяснил, что в теплой и влажной среде, которую создают перчатки, вирус размножается еще лучше.

Кроме того, отметил врач, перчатки создают защиту лишь на небольшой период. Из-за обманчивого ощущения одноразовые перчатки могут лишь еще больше навредить.

Немецкий врач-пульмонолог Йенс Мэтью также считает, что частое мытье рук является более эффективным способом защиты, чем перчатки. Он объяснил, что перчатка собирает грязи больше, чем руки. Врачи пришли к выводу, что тщательное мытье рук способно защитить от коронавируса лучше, чем перчатки.

Ранее депутат Госдумы, известный врач-психиатр Борис Менделевич назвал самый эффективный способ профилактики коронавируса. По его словам, ношение маски является одним из самых эффективных способов обезопасить себя от заражения инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.