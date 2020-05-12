Солонников заявил, что целью гонений на Януковича может быть союз Зеленского и Порошенко



Президент Украины Владимир Зеленский и его предшественник на высоком посту Петр Порошенко, возможно, вскоре начнут тесно работать вместе, отбросив прежние разногласия. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Так собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что Печерский суд в Киеве арестовал на два месяца экс-президента Украины Виктора Януковича по так называемому делу «Евромайдана». В ходе предшествовавшего решению украинской «фемиды» заседания сторона защиты заявила отвод прокурорам, а также ряд ходатайств, одно из которых предусматривало обеспечение участия Януковича в заседании путем видеотрансляции. Все требования адвокатов были отклонены судом как необоснованные.

«Дело это, безусловно, политическое, — отметил Солонников. — Янукович — это превосходная почва для консолидации двух его преемников на посту президента Украины. Известно, что Порошенко ненавидит Зеленского — и наоборот. Однако оба они ненавидят Виктора Януковича».

Политолог убежден, что диалог элит, поддерживающих действующего украинского лидера и его предшественника возможен лишь на почве общей неприязни к кому-то еще — и свергнутый в 2014 году на «Евромайдане» глава государства идеально для этого подходит.

«Чтобы сесть за стол переговоров, им нужен хороший, комплиментарный для обеих сторон повод — такой, чтобы не пришлось сразу же плеваться и обливать друг друга дерьмом, — заметил эксперт. — И, хорошенько обсудив Януковича, они вполне могут готовить какие-нибудь совместные заявления и программы».

По словам собеседника ФАН, это может стать началом продуктивного сотрудничества и по другим направлениям.

«Совместная работа облагораживает, — сказал политолог. — Она дает чувство некого единства. Начав с борьбы против общего врага, Зеленский и Порошенко смогут переходить к совместному решению каких-то других вопросов, постепенно сглаживая и оставляя свои разногласия в прошлом».

Однако это лишь одна из версий — Солонников предположил, что киевский суд мог наложить заочный арест на Януковича сугубо из соображений человеколюбия.