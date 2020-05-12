Завершены переговоры NASA с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

Москва, 12 мая. NASA завершило переговоры с Роскосмосом относительно покупки места для американского астронавта в российском корабле «Союз» для полета к МКС этой осенью. Об этом сообщает пресс-служба американского космического агентства.

«Чтобы подтвердить приверженность агентства безопасным операциям за счет постоянного американского присутствия на борту Международной космической станции до того, как коммерческие корабли будут доступны на постоянной основе, NASA завершило переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места в «Союзе» для запуска осенью», — сообщили в NASA.

После того, как в 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle, астронавты отправляются на МКС на российских кораблях «Союз». Сейчас в Соединенных Штатах разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon (производитель — SpaceX), Starliner (Boeing). Первые коммерческие полеты на этих кораблях планируют начать уже в этом году. Однако если к марту 2020 года услуги данных компаний не будут доступны, у NASA будет только один член экипажа на американском сегменте МКС. Поэтому США рассматривают возможность покупки еще одного места на российском «Союзе».

11 февраля сообщалось, что NASA планирует продолжить закупать у России места на космических кораблях «Союз». Соответствующие расходы NASA заложило в проект американского федерального бюджета на 2021 финансовый год, который стартует в октябре. В справочных материалах к документу говорится, что США находятся в процессе перехода от закупок мест у Роскосмоса к приобретению их у коммерческих компаний SpaceX и Boeing.

В предстоящем финансовом году на доставку людей и грузов на МКС США планируют потратить 1,8 млрд долларов. 99 млн пойдет SpaceX и Boeing.