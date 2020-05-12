Киркоров и Басков стали фигурантами скандала с Ротару и Жасмин

Москва, 12 мая. Российский певец Николай Басков обиделся на Филиппа Киркорова и Жасмин за то, что те без его ведома исполнили песню «Любовь», которую он ранее записал вместе с Софией Ротару. Об этом рассказал композитор Анатолий Зубков.

По его словам, скандал случился на сольном концерте Жасмин. Накануне Зубков подписал договор с певицей об исполнении композиции в дуэте с Киркоровым. При этом соавтор трека, не предупредив композитора, передал права на него Баскову. Сложившуюся ситуацию до концерта разрешить так и не удалось

«Вдруг Басков слышит песню «Любовь», которую исполняли Киркоров и Жасмин. Был жуткий скандал, так как Николай уже записал эту песню с Софией Ротару. Они планировали ее отдать в эфир, делая на нее большую ставку, называли второй «Лавандой». Коля очень долго обижался на меня», — поделился Зубков.

Позднее артист все-таки простил композитора, однако примирение произошло только спустя несколько лет.

Ранее Басков, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Владимир Пресняков и другие звезды отечественного шоу-бизнеса решили во время пандемии коронавируса поддержать врачей трогательной композицией. Всего более 30 знаменитостей записали песню, поблагодарив медиков за работу, передает издание «Дни.ру».