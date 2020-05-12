Ученые нашли доказательство естественного происхождения SARS-CoV-2

Москва, 12 мая. Ученые из Китая и Австралии обнаружили у летучих мышей коронавирус RmYN02, который по структуре похож на коронавирус SARS-CoV-2. Это свидетельствует о естественном происхождении нового коронавируса.

Как сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на исследователей, образцы RmYN02 были собраны в юго-западной китайской провинции Юньнань в период с мая по октябрь прошлого года. Ученые обнаружили в структуре RmYN02 патогенные элементы, схожие с аминокислотными соединениями SARS-CoV-2.

«Результаты наших исследований говорят о том, что эти [аминокислотные] вставки, которые раньше казались очень нетипичными, могут возникать естественным образом в бетакоронавирусах», — объяснил профессор Первого шаньдунского медицинского университета Ши Вэйфэн.

Обнаруженные сходства доказывают естественное происхождение SARS-CoV-2. Выдвинутые ранее гипотезы о лабораторном происхождении нового коронавируса удалось опровергнуть.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Белый дом обладает достаточным объемом доказательств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань.