Начальник Генштаба рассказал, чем займут новобранцев в армии на карантине

Москва, 13 мая. Все новобранцы, призванные этой весной на военную службу в рядах ВС РФ, после прибытия в воинские части пройдут обязательный двухнедельный карантин. О том, что предусмотрено военным ведомством на этот период, в интервью «Красной звезде» рассказал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Во время карантина новобранцы не останутся без дела, — цитирует Федеральное агентство новостей слова Герасимова. — С ними предусмотрены занятия по совершенствованию начальной военной подготовки с использованием тренажеров и другой учебно-материальной базы».

По словам начальника Генштаба ВС РФ, накануне прибытия молодого пополнения в частях будет проведена дезинфекция помещений казарм, столовых и учебных классов. Призывников разместят в отдельной казарме или на отдельном этаже. Приступить к исполнению должностных обязанностей и влиться в свои воинские коллективы новобранцы смогут лишь по окончании карантина, во время которого также будут проводиться медицинские осмотры, психологическое обследование и социально-психологическое изучение.

Карантинные меры в рядах Минобороны не повлияли на комплектование научно-производственных и спортивных рот. В военный инновационный технополис «Эра», а также в научно-производственные роты в ходе весеннего призыва направят 470 человек, в спортивные роты попадут наиболее перспективные спортсмены — 189 человек. Отправка в войска начнется 20 мая.