Турецкий журналист рассказал об амбициях Анкары в Средиземноморье и Северной Африке

Анкара, 12 мая. Турция ни за что не покинет Ливию, а, напротив, продолжит усиливать свои позиции в Северной Африке, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Об этом написал турецкий журналист Ибрахим Карагюль в статье для издания Yenisafak.

По его словам, за последние сто лет Турция якобы еще не была такой сильной в военном отношении, как в настоящее время. Он заявляет, что глобальная система устройства мира уже не будет прежней, а длительное доминирование Запада на мировой арене подходит к концу. Автор материала отмечает, что после того, как завершится период противостояния многих государств эпидемии нового коронавируса (COVID-19) политическая обстановка на Ближнем Востоке и в Северной Африке сильно изменится, так как у Анкары есть определенные геополитические интересы в этих регионах.

Карагюль добавил, что отныне на Ближнем Востоке и на севере Африканского континента ни одно государство не сможет ограничивать деятельность Турции. Журналист заявил, будто бы сформированный Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) антитурецкий фронт понесет большие потери. Он отметил, что страны, стоящие за этой коалицией, якобы уже начали осознавать, что не смогут остановить Анкару.

Стоит отметить, что турецкий журналист выразил уверенность в том, что Турция не уйдет из Ливии и продолжит реализовывать собственный сценарий в североафриканской стране, несмотря на то, что Франция грозит своими военно-морскими силами воспрепятствовать этому. Ибрахим Карагюль в своей статье пишет, что турецкие власти осознают важность сохранения присутствия на ливийской территории, так как в противном случае Анкара может утратить позиции и в восточной части Средиземного моря.

Автор публикации заявляет, что будто такие страны, как Израиль, Египет, Франция, Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ намеренно пытаются вытеснить Турцию из Средиземноморья и Северной Африки. Он обещает, что в Ливии и Сирии в скором времени начнутся активные боевые действия, поскольку турецкая сторона ожидает поддержки от Алжира и Туниса, а затем противостояние затронет и часть Средиземного моря. По его словам, Анкара «не потерпит вторжения в Персидский залив».

Таким образом, Карагюль констатировал, что власти Турции планируют и далее оказывать поддержку так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, вероятно, даже путем прямого военного вторжения в североафриканскую страну. Это лишь подтвердило в очередной раз имперские амбиции Реджепа Тайипа Эрдогана, который своим вмешательством во внутренние дела Ливии подрывает инициативы международного сообщества по мирному политическому урегулированию ливийского кризиса.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о продолжающемся игнорировании Анкарой оружейного эмбарго ООН и не прекращающейся переброске сирийских террористов-наемников в Ливию для пополнения рядов бандитских группировок триполитанского режима Файеза Сарраджа. Действия Турции крайне негативно сказываются на безопасности всего североафриканского региона и грозят эскалацией внутриливийского кризиса. Однако, если турецкие власти продолжат проводить такую агрессивную политику, как об этом говорит Карагюль, то это может спровоцировать гораздо более серьезный конфликт с участием ряда мировых держав.