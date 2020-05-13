В Минобороны рассказали, как будут увольнять в запас военных с выявленным коронавирусом

Москва, 13 мая. Российские военнослужащие, у которых выявили коронавирус, смогут уволиться только после выписки из лечебного учреждения, а контактировавшие с ними — после завершения медицинского наблюдения и получения двух отрицательных результатов лабораторного исследования, передает Федеральное агентство новостей. О процессе увольнения в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции рассказал в интервью «Красной звезде» начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, отъезжающих домой обеспечивают медицинскими масками и дезинфицирующими средствами с учетом времени нахождения в пути следования.

«Процесс увольнения уже идет. В настоящее время домой убыло более 6 тысяч военнослужащих, — прокомментировал Герасимов. — При этом своевременное их увольнение обеспечивают командиры воинских частей. Они проводят инструктаж и организованную отправку уволенных в запас граждан, в том числе их доставку до железнодорожного вокзала или аэропорта».

Отправка новобранцев в войска начнется 20 мая. По данным Генштаба, на сегодняшний день отобрано порядка 140 тысяч граждан, которые могут быть гарантированно направлены в войска.