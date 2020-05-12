Фельдшер Бойко рассказал, как стал жертвой обмана «Альянса врачей»

Москва, 12 мая. Фельдшер Старорусской Центральной районной больницы Новгородской области Юрий Бойко обвинил так называемый «Альянс врачей» в мошенничестве.

По словам Бойко, ранее он был членом организации «Альянс врачей», которая имеет тесные связи со скандальным блогером Алексеем Навальным. Медик признался, что «Альянс врачей» подставил его, после чего он был вынужден выйти из состава организации.

Бойко отметил, что ранее он со своим коллегой провел благотворительную акцию. Позднее «Альянс врачей» опубликовал в СМИ информацию о проведенной благотворительной акции. При этом «Альянс врачей» исказил слова Бойко, а также извратил цели благотворительной акции, в результате чего медик оказался в поле зрения правоохранителей, а через некоторое стал фигурантом уголовного дела.

«С такими формулировками мне могла угрожать ответственность за мошенничество через акцию. А «Альянс», в свою очередь, якобы за содействие мне получил только бесплатный и безвозмездный пиар», — пояснил медик.

Бойко отметил, что после данного инцидента он вышел из состава «Альянса врачей». Кроме того, он призвал объединиться всех медицинских работников, которые пострадали от действий «Альянса врачей». Он также добавил, что в «Альянс» состояла врач-терапевт Старорусской ЦРБ Клавдия Злобина. Однако после проведения благотворительной акции с Бойко ее уволили из больницы. При этом обещавший защищать права своих членов «Альянс врачей» не оказал поддержку Злобиной, передает Nation News.

«В результате только бездействия и болтовни за мой счет «Альянс врачей» привлекает денежные средства от помощи, ибо само существование союза — это сказка. Сказка и тот факт, что организация живет за счет членских взносов, а это примерно 1% от заработной платы медиков. Это всего лишь около 200 тысяч рублей. Делайте выводы», — подчеркнул Бойко.

Стоит отметить, что «Альянс врачей» не первый раз оказывается в центре крупного скандала. Так, глава организации Анастасия Васильева занималась распространением фейков об эпидемии коронавируса в России.